Centinaia di voli cancellati in India a causa di un nuovo regolamento sul riposo settimanale dei piloti, ora ritirato.

L'Autorità indiana di controllo dei voli ha ritirato il nuovo regolamento che prevedeva il riposo settimanale dei piloti dopo il caos che si è creato da lunedì negli aeroporti di tutto il paese per la cancellazione di varie centinaia di voli.

Per i prossimi tre giorni sono inoltre cancellati tutti i voli da Delhi e da Chennai da parte di IndiGo, la maggiore compagnia aerea indiana. Decine di migliaia di passeggeri restano bloccati nei principali aeroporti del paese, e non riescono a trovare alternative.

Solo oggi, il giorno peggiore, la compagnia ha cancellato mille voli, con l'amministratore delegato Pieter Elbers che si è scusato con i clienti e ha anticipato che la situazione dovrebbe tornare alla normalità intorno al 10 di dicembre.

Dopo avere citato ripetutamente «improvvise difficoltà operative», IndiGo oggi ha ammesso «errori di valutazione e lacune nella pianificazione dei turni, legate alle nuove norme», pur avendo avuto ventiquattro mesi di tempo per mettersi in regola, prima dell'entrata in vigore delle norme. Elbers ha ringraziato la Direzione Generale dell'Aviazione Civile, che con la revoca ha «contribuito alla soluzione della situazione di caos».

Il leader dell'opposizione, Rahul Gandhi, ha imputato il fiasco fiasco al «modello monopolistico del governo». «Una volta di più è la gente comune che paga il prezzo, sotto forma di ritardi e cancellazioni. L'India merita una concorrenza reale in tutti i settori, non dei monopoli truccati», ha denunciato su X.

L'India è uno dei mercati aerei più dinamici del mondo e il mese scorso ha superato per la prima volta i 500mila passeggeri al giorno.