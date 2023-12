Il quartier generale a Vevey (VD) di Nestlé, l'azienda svizzera meglio piazzata. Keystone

Tre società svizzere sono entrate ancora una volta nella classifica delle 100 aziende quotate in borsa di maggior valore al mondo. A fare capolino in una graduatoria in gran parte dominata dagli Stati Uniti sono Nestlé, Roche e Novartis.

Secondo la lista stilata dalla società di consulenza EY, il gruppo alimentare Nestlé si è classificato al 26esimo posto (era 23esimo dodici mesi fa) con un valore totale delle azioni in circolazione al 27 dicembre di poco più di 307 miliardi di dollari.

Seguono i colossi farmaceutici basilesi. Roche è in 43esima piazza (giù dalla 31esima) con una capitalizzazione di mercato di oltre 233 miliardi, mentre la sua concorrente Novartis è 52esima (47esima nel 2022), con un valore di 206 miliardi.

Poi bisogna scendere fino al 139esimo rango per trovare una nuova entità elvetica. Si tratta di UBS che, forte dell'acquisizione di Credit Suisse, ha scalato un centinaio di posti dal 235esimo dell'anno scorso. Il valore di mercato della banca ammonta a 101 miliardi di dollari.

Dominio statunitense

Oltre la metà (62 su 100, una in più del 2022) delle aziende con la capitalizzazione più alta ha sede negli Usa. Stando agli analisti, il boom del settore tecnologico ha portato a un ulteriore rafforzamento del dominio a stelle e strisce. Nella top ten, nove nomi su dieci sono americani.

Al primo posto resta Apple, con una capitalizzazione di oltre tremila miliardi, davanti a Microsoft e al gigante petrolifero saudita Saudi Aramco. La società europea di maggior valore è solo 16esima ed è il gruppo farmaceutico danese Novo Nordisk (460 miliardi).

Nel 2007, prima della crisi, 46 delle 100 aziende di maggior valore al mondo provenivano dal Vecchio Continente e solo 32 dagli Stati Uniti. «Negli ultimi due decenni abbiamo assistito a un drammatico declino dell'importanza dell'Europa,», afferma Henrik Ahlers, presidente del consiglio d'amministrazione di EY. Stando all'esperto, il mercato europeo dei capitali è troppo frammentato e ci sono eccessivi ostacoli, soprattutto per gli emergenti.

Svizzera sesta

A livello di nazioni, detto della supremazia Usa (quasi 26'000 miliardi sommando i rappresentanti nella top 100), la Svizzera, grazie ai suoi 746 miliardi, non se la passa male e conquista il sesto rango. Il podio globale è completato da Arabia Saudita e Cina, quarta è la Francia, quinto il Regno Unito.

Complessivamente, il valore delle azioni delle imprese nella top 100 è aumentato del 29%, raggiungendo un nuovo massimo di poco più di 36'500 miliardi di dollari. «I gruppi che operano nel settore dell'intelligenza artificiale sono diventati i preferiti degli investitori», commenta Ahlers gettando un occhio alle tendenze osservate nel corso del 2023.

bt, ats