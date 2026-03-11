  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Costo carburanti Dallo scoppio della guerra in Iran diesel più caro dell'8,6%, mentre la benzina è salita meno

SDA

11.3.2026 - 10:00

In pochi giorni i prezzi sono saliti in modo sensibile.
In pochi giorni i prezzi sono saliti in modo sensibile.
Keystone

Dallo scoppio della guerra in Iran il carburante diesel è diventato mediamente più caro dell'8,6% alla pompa, mentre per la benzina senza piombo 95 l'aumento si è limitato al 3,7%.

Keystone-SDA

11.03.2026, 10:00

11.03.2026, 10:03

Sono le indicazioni che emergono dal radar dei prezzi del Touring Club Svizzero (TCS), uno strumento che si basa sulle segnalazioni degli utenti e che tiene conto di 3200 stazioni di servizio sul territorio nazionale.

Negli ultimi dieci giorni il conflitto in Iran ha causato forti turbolenze sui mercati energetici mondiali e le conseguenze si sono fatte sentire anche in Svizzera, ricorda il TCS in un comunicato odierno. Il diesel è passato in media da 1,75 franchi il 28 febbraio a 1,90 franchi il 9 marzo, mentre la benzina 95 è salita in media a 1,70 franchi, con un un incremento di 6 centesimi; per la senza piombo 98 l'incremento è stato leggermente inferiore, pari al 3,4%, con un prezzo di 1,83 franchi. La progressione più forte subita dal diesel si spiega con il fatto che questo carburante è maggiormente richiesto dall'industria, indicano gli esperti del TCS.

Il radar dei prezzi del carburante del TCS ha suscitato un notevole interesse negli ultimi giorni: in alcuni momenti, il numero di consultazioni giornaliere è stato fino a dieci volte superiore rispetto al periodo precedente allo scoppio della guerra. Le indicazioni si basano sulle informazioni fornite dagli automobilisti e non sono controllate dal TCS. «Grazie all'intelligenza collettiva e all'ampia copertura, queste informazioni rappresentano tuttavia un indicatore realistico dell'attuale evoluzione dei prezzi nelle stazioni di servizio svizzere», scrive l'associazione.

I più letti

Perché molti anziani non lasciano la propria casa in Svizzera?
Autopostale in fiamme a Kerzers, ecco cosa sappiamo finora
Approvata la legge sull'imposizione individuale, pagherò di meno da quest'anno?
La Polizia iraniana: «Chi manifesta sarà trattato come un nemico» - Colpita una nave cargo nello Stretto di Hormuz
Sepp Blatter: «Il mio medico dice che potrei arrivare a 100 anni»

Altre notizie

1,43 milioni di passeggeri. Per le FFS un nuovo record di viaggiatori nel 2025

1,43 milioni di passeggeriPer le FFS un nuovo record di viaggiatori nel 2025

Banche. Per Raiffeisen un utile in calo nel 2025

BanchePer Raiffeisen un utile in calo nel 2025

Il bialncio. Risultati storici per l'aeroporto di Zurigo nel 2025, ma cala in borsa

Il bialncioRisultati storici per l'aeroporto di Zurigo nel 2025, ma cala in borsa