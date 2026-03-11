In pochi giorni i prezzi sono saliti in modo sensibile. Keystone

Dallo scoppio della guerra in Iran il carburante diesel è diventato mediamente più caro dell'8,6% alla pompa, mentre per la benzina senza piombo 95 l'aumento si è limitato al 3,7%.

Keystone-SDA SDA

Sono le indicazioni che emergono dal radar dei prezzi del Touring Club Svizzero (TCS), uno strumento che si basa sulle segnalazioni degli utenti e che tiene conto di 3200 stazioni di servizio sul territorio nazionale.

Negli ultimi dieci giorni il conflitto in Iran ha causato forti turbolenze sui mercati energetici mondiali e le conseguenze si sono fatte sentire anche in Svizzera, ricorda il TCS in un comunicato odierno. Il diesel è passato in media da 1,75 franchi il 28 febbraio a 1,90 franchi il 9 marzo, mentre la benzina 95 è salita in media a 1,70 franchi, con un un incremento di 6 centesimi; per la senza piombo 98 l'incremento è stato leggermente inferiore, pari al 3,4%, con un prezzo di 1,83 franchi. La progressione più forte subita dal diesel si spiega con il fatto che questo carburante è maggiormente richiesto dall'industria, indicano gli esperti del TCS.

Il radar dei prezzi del carburante del TCS ha suscitato un notevole interesse negli ultimi giorni: in alcuni momenti, il numero di consultazioni giornaliere è stato fino a dieci volte superiore rispetto al periodo precedente allo scoppio della guerra. Le indicazioni si basano sulle informazioni fornite dagli automobilisti e non sono controllate dal TCS. «Grazie all'intelligenza collettiva e all'ampia copertura, queste informazioni rappresentano tuttavia un indicatore realistico dell'attuale evoluzione dei prezzi nelle stazioni di servizio svizzere», scrive l'associazione.