Il cardinale vallesano Emil Paul Tscherrig

Il cardinale vallesano Emil Paul Tscherrig assume una nuova carica ai vertici della Banca Vaticana. Papa Francesco lo ha nominato membro della Commissione cardinalizia di vigilanza dell'istituto per le opere di religione (Ior).

Come membro della Commissione, l'ex diplomatico vaticano (già nunzio apostolico in Italia e nella Repubblica di San Marino ndr.) fa ora parte dei sei membri del vertice dello Ior, precisa il portale online kath.ch. Questo organo di vigilanza è nominato direttamente dal Papa.

Il 77enne Tscherrig è stato nominato cardinale nel settembre 2023. È anche membro della Segnatura Apostolica, il supremo tribunale di diritto canonico della Santa Sede. È inoltre membro del Dicastero per le Cause dei Santi, del Dicastero per i Vescovi e della Sezione per la Prima Evangelizzazione e le Nuove Chiese particolari del Dicastero per l'Evangelizzazione, viene precisato.

La Commissione cardinalizia di vigilanza dello Ior è l'organo più alto dell'istituzione finanziaria pontificia. Essa nomina il Consiglio di vigilanza, composto da cinque membri, e, su raccomandazione del Consiglio di vigilanza, anche il Direttore generale e il Vicedirettore generale.

Il nuovo presidente della Commissione di vigilanza della Banca Vaticana è il cardinale Christoph Schönborn, arcivescovo di Vienna. Schönborn sostituisce il cardinale Santos Abril y Castello, che ha ricoperto questa carica per dieci anni.

