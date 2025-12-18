  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Industria automobilistica Carenza di chip, Honda ferma gli impianti di produzione in Giappone e Cina

SDA

18.12.2025 - 07:22

Problemi sempre più gravi per l'azienda giapponese.
Problemi sempre più gravi per l'azienda giapponese.
Keystone

Honda sospende temporaneamente la produzione in Giappone e Cina tra fine dicembre e inizio gennaio a causa della persistente carenza di semiconduttori.

Keystone-SDA

18.12.2025, 07:22

18.12.2025, 07:41

Si allarga quindi l'impatto di una crisi logistica che da mesi ormai sta rimodellando i piani industriali della seconda casa auto giapponese.

La decisione prevede l'arresto per cinque giorni – a partire dal 29 dicembre – di tre impianti produttivi in Cina gestiti tramite una partecipazione con un produttore locale. Separatamente alcune fabbriche in Giappone resteranno inattive il 5 e 6 gennaio, con la ripresa delle attività il 7 gennaio accompagnata da una riduzione della capacità produttiva per tre giorni consecutivi.

L'interruzione si inserisce in una serie di stop già registrati nei mesi scorsi, a ottobre e novembre, quando Honda aveva temporaneamente sospeso le attività in Messico a causa di gravi interruzioni nelle forniture di chip. Queste ultime, secondo fonti aziendali, derivano da una disputa geopolitica tra l'Olanda e la Cina sul controllo di una fonderia chiave, il cui effetto domino ha lambito anche gli stabilimenti negli Stati Uniti e in Canada.

La crisi ha avuto origine a fine settembre, quando il governo dell'Aia, su richiesta degli Stati Uniti, ha annunciato l'intervento governativo su Nexperia, controllata dal colosso elettronico cinese Wingtech Technology, citando carenze nella governance societaria. Nel frattempo l'impatto finanziario per la casa auto nipponica si fa sempre più serio.

Nel suo outlook di novembre per l'esercizio fiscale che termina a marzo 2026, Honda ha previsto una perdita operativa di 150 miliardi di yen, circa 820 milioni di euro, attribuibile direttamente ai tagli produttivi legati alla scarsità di semiconduttori. L'azienda ha inoltre avvertito che tale deficit potrebbe aggravarsi se le condizioni di approvvigionamento non miglioreranno.

I più letti

Caos sulle Dolomiti per la mancanza di neve, la gente vuole essere rimborsata
Iva Zanicchi sul suo primo marito: «Non l’ho mai amato, ma gli ho voluto bene»
William e Kate fanno infuriare i nuovi vicini, ecco come mai
Michelle Hunziker: «La paura della solitudine ci fa prendere decisioni sbagliate»
Ecco a quant'è stata venduta la targa con il numero più basso mai messo all'asta

Altre notizie

Per intese illegali. La COMCO infligge multe per 237,5 milioni di franchi a diverse banche

Per intese illegaliLa COMCO infligge multe per 237,5 milioni di franchi a diverse banche

L'indiscrezione. La Casa Bianca prepara un accordo con i giganti farmaceutici svizzeri Novartis e Roche

L'indiscrezioneLa Casa Bianca prepara un accordo con i giganti farmaceutici svizzeri Novartis e Roche

Pubblicato da Axa. Tabù di coppia: si parla più di morte che di divorzio, ecco il sondaggio sulla previdenza

Pubblicato da AxaTabù di coppia: si parla più di morte che di divorzio, ecco il sondaggio sulla previdenza