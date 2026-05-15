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Alimentari Carenza dell'inchiostro, Kagome ridisegna il packaging di diversi prodotti

SDA

15.5.2026 - 08:00

Dopo le patatine, ora anche il ketchup viene colpito dalla carenza di inchiostro in Giappone.
Dopo le patatine, ora anche il ketchup viene colpito dalla carenza di inchiostro in Giappone.
Keystone

Dalle patatine al ketchup. Le tensioni in Medio Oriente continuano a produrre effetti indiretti anche sul mercato alimentare in Giappone.

Keystone-SDA

15.05.2026, 08:00

15.05.2026, 09:06

Nel Paese la ridotta disponibilità di nafta di origine petrolifera – materia prima utilizzata nella produzione di inchiostri colorati – sta costringendo alcune aziende a rivedere il confezionamento dei prodotti.

Kagome, tra i principali produttori giapponesi di alimenti e bevande, ha annunciato che introdurrà confezioni semplificate per alcune varianti del proprio ketchup.

In particolare, i formati da 500, 300 e 180 grammi del Kagome Tomato Ketchup passeranno progressivamente dall'attuale design, con illustrazioni di pomodori su sfondo bianco sull'intera superficie, a una grafica ridotta che lascerà visibile parte della confezione trasparente.

L'azienda ha spiegato che la modifica è legata alle difficoltà di approvvigionamento dell'inchiostro bianco, impiegato come base nella stampa degli imballaggi.

La sostituzione con materiali alternativi, ha precisato, presenta criticità tecniche legate alla compatibilità con i sistemi produttivi.

L'introduzione dei nuovi imballaggi è prevista in modo graduale a partire dalla fine di maggio. Non si tratta di un caso isolato.

Nei giorni scorsi Calbee, leader nel comparto dei prodotti salati, aveva annunciato il passaggio a confezioni monocromatiche per 14 prodotti della propria linea di patatine, insieme a un aumento dei prezzi per 25 articoli a partire dal primo settembre. I rincari previsti oscillano tra il 5 e il 10%, coinvolgendo patatine e altri prodotti del gruppo.

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