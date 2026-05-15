AlimentariCarenza dell'inchiostro, Kagome ridisegna il packaging di diversi prodotti
SDA
15.5.2026 - 08:00
Dalle patatine al ketchup. Le tensioni in Medio Oriente continuano a produrre effetti indiretti anche sul mercato alimentare in Giappone.
Keystone-SDA
15.05.2026, 08:00
15.05.2026, 09:06
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Nel Paese la ridotta disponibilità di nafta di origine petrolifera – materia prima utilizzata nella produzione di inchiostri colorati – sta costringendo alcune aziende a rivedere il confezionamento dei prodotti.
Kagome, tra i principali produttori giapponesi di alimenti e bevande, ha annunciato che introdurrà confezioni semplificate per alcune varianti del proprio ketchup.
In particolare, i formati da 500, 300 e 180 grammi del Kagome Tomato Ketchup passeranno progressivamente dall'attuale design, con illustrazioni di pomodori su sfondo bianco sull'intera superficie, a una grafica ridotta che lascerà visibile parte della confezione trasparente.
L'azienda ha spiegato che la modifica è legata alle difficoltà di approvvigionamento dell'inchiostro bianco, impiegato come base nella stampa degli imballaggi.
La sostituzione con materiali alternativi, ha precisato, presenta criticità tecniche legate alla compatibilità con i sistemi produttivi.
L'introduzione dei nuovi imballaggi è prevista in modo graduale a partire dalla fine di maggio. Non si tratta di un caso isolato.
Nei giorni scorsi Calbee, leader nel comparto dei prodotti salati, aveva annunciato il passaggio a confezioni monocromatiche per 14 prodotti della propria linea di patatine, insieme a un aumento dei prezzi per 25 articoli a partire dal primo settembre. I rincari previsti oscillano tra il 5 e il 10%, coinvolgendo patatine e altri prodotti del gruppo.