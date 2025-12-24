  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Crescita minima Sostituti della carne, per Bell la fase di boom è finita

SDA

24.12.2025 - 07:42

La carne coltivata in laboratorio rimane ancora un prodotto di nicchia.
La carne coltivata in laboratorio rimane ancora un prodotto di nicchia.
Keystone

La fase di forte crescita dei sostituti della carne è terminata, stando al direttore di Bell Svizzera, Marco Tschanz. Il fatturato dell'assortimento di sostituti della carne di Bell Food Group cresce ormai solo dello 0-1% all'anno, osserva.

Keystone-SDA

24.12.2025, 07:42

24.12.2025, 08:53

Questi prodotti hanno conosciuto una forte crescita durante la pandemia di coronavirus, ma l'entusiasmo è ormai evaporato, osserva Tschanz in un'intervista odierna alla «Neue Zürcher Zeitung».

Si tratta di un prodotto di nicchia, ha spiegato, «soprattutto a causa del sapore, che non è paragonabile a quello della carne». E spesso si tratta di «prodotti altamente trasformati con numerosi additivi», sottolinea il manager al giornale zurighese.

Bell, il maggiore trasformatore di carne in Svizzera, intende continuare a puntare sulla carne convenzionale. Il consumo pro capite in Svizzera è stabile da molti anni, spiega Tschanz, anche se si assiste a un sensibile incremento del consumo di pollo negli ultimi tempi.

Il produttore continua comunque a puntare anche sulla carne prodotta in laboratorio. Nel 2018, l'azienda ha acquisito una partecipazione nella start-up olandese Mosa Meat. «Se verrà sviluppata una tecnica che consente di produrre carne senza macellare o tagliare un animale, dobbiamo esserci», afferma.

Ma, precisa, ci vorrà ancora del tempo prima che un prodotto a base di carne coltivata in laboratorio raggiunga il mercato di massa. Il processo di autorizzazione è «molto costoso e fortemente regolamentato», spiega il responsabile di Bell Svizzera. Nell'Unione Europea, le procedure durano dai due ai tre anni, poi spetta alla politica decidere. «Ci vorranno quindi ancora almeno cinque anni», ha puntualizzato il manager.

I più letti

Rocío Muñoz Morales rompe il silenzio su Raoul Bova: «È stato un periodo molto difficile»
Una concorrente del Grande Fratello confessa: «Avevo tre anni e sono stata rapita»
È morto Alcide Bernasconi, voce dell'hockey e della radio
La star del surf sfugge alla morte a Nazaré: «L'onda sembrava così bella»
L'astrologa: «I Leone stanno vivendo una svolta»

Altre notizie

Metalli preziosi. Oro sopra i 4'500 dollari in Asia

Metalli preziosiOro sopra i 4'500 dollari in Asia

Mercati azionari. Borsa svizzera: chiude in rialzo e ai massimi di sempre

Mercati azionariBorsa svizzera: chiude in rialzo e ai massimi di sempre

Mercati valutari. Il franco svizzero sarà forte anche nel 2026

Mercati valutariIl franco svizzero sarà forte anche nel 2026