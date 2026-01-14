  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Accordo doganale In Svizzera sta arrivando la carne statunitense, ma non ovunque: ecco dove

SDA

14.1.2026 - 15:00

Non sono pochi coloro che apprezzano una buona bistecca con l'osso.
Non sono pochi coloro che apprezzano una buona bistecca con l'osso.
Keystone

Nonostante l'accordo doganale fra Berna e Washington la carne statunitense difficilmente arriverà nei supermercati svizzeri, mostra un giro d'orizzonte realizzato dall'agenzia Awp.

Keystone-SDA

14.01.2026, 15:00

14.01.2026, 15:11

Mentre la grande distribuzione rifiuta la novità, il settore della ristorazione si mostra invece interessato.

In base ai dati non definitivi dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) dal 10 dicembre – data di applicazione delle nuove regole – al 31 dicembre 2025 sono state importate 20,3 tonnellate di manzo e 2,3 di bisonte dagli Stati Uniti, ma zero pollame.

Migros e Coop confermano la priorità alla carne elvetica: «Non riscontriamo la necessità di importare dagli Stati Uniti», afferma un portavoce di Coop. Anche Lidl e Aldi escludono tale opzione.

Al contrario, grossisti per la ristorazione come GVFI e Transgourmet/Prodega importano già manzo e bisonte americani. «Abbiamo già effettuato importazioni nel quadro delle nuove condizioni doganali», conferma Olivier Freiburghaus di GVFI.

Altri, come Carnadis nella regione del Lemano, pensano a linee di hamburger di bisonte Usa. «Molte aziende americane desiderano stabilirsi qui», spiega il direttore Michel Delévaux, aperto anche al pollo trattato al cloro, «poiché non ci sono residui nella carne».

La legge svizzera obbliga i ristoranti a indicare origine di carne e pesce, come pure metodi con ormoni o stimolanti, ma non sempre sulla carta dei menu, precisa GastroSuisse.

I più letti

Il giovane figlio di Ueli Kestenholz dice addio al padre con parole toccanti
Scoppia la polemica sui portatori della fiamma: «Siamo tutti arrabbiati…»
Una famiglia vallesana lotta per le tre figlie dopo il rogo infernale di Crans-Montana
Paolo Bernasconi si rifiuta di parlare di Crans-Montana sulla TV italiana e partono gli attacchi
Il figlio adottivo difende i coniugi Moretti: «Indignazione fuori luogo»

Altre notizie

Industria e lavoro. Burckhardt Compression, addio a 68 impieghi a Winterthur

Industria e lavoroBurckhardt Compression, addio a 68 impieghi a Winterthur

Svizzera. Forniture di cemento in aumento nel 2025, ma la rotaia perde quota

SvizzeraForniture di cemento in aumento nel 2025, ma la rotaia perde quota

Aviazione. Swiss e Edelweiss permettono solo due powerbank a persona a bordo dei loro aerei

AviazioneSwiss e Edelweiss permettono solo due powerbank a persona a bordo dei loro aerei