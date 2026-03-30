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Svizzera La carta di debito rimane il mezzo di pagamento preferito

SDA

30.3.2026 - 11:13

Le carte di debito rimangono il mezzo di pagamento preferito. (Immagine d'archivio).
Le carte di debito rimangono il mezzo di pagamento preferito. (Immagine d'archivio).
Keystone

I consumatori svizzeri non hanno cambiato abitudini di pagamento nell'ultimo anno: il mezzo preferito rimane la carta di debito, secondo un sondaggio della Banca nazionale svizzera (BNS) pubblicato oggi.

Keystone-SDA

30.03.2026, 11:13

30.03.2026, 11:21

Nelle preferenze per i pagamenti sul posto nel 2025 la carta di debito è seguita dal contante e dalle app.

I partecipanti al sondaggio hanno espresso l'esigenza di avere a disposizione denaro contante e di poterlo utilizzare come mezzo di pagamento anche in futuro. Solamente il 2% vorrebbe una sua abolizione.

L'81% delle persone intervistate (88% nel 2024) è soddisfatto delle possibilità di prelievo in contanti. Il calo è presumibilmente da ricondursi alla costante diminuzione dei bancomat.

Al sondaggio hanno partecipato - tramite questionario online o telefonico - circa 2'000 persone domiciliate in Svizzera. Per farlo, hanno annotato per una settimana i pagamenti quotidiani effettuati.

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