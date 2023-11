Cartier fa parte del gruppo ginevrino di gioielleria e orologeria Richemont. (immagine d'archivio) Keystone

Nonostante la domanda di orologi svizzeri a Hong Kong da gennaio sia fortemente aumentata, la città non è più considerata il centro degli affari in Asia. Lo dichiara il direttore di Cartier secondo il quale Shanghaï e altre città cinesi hanno una crescente influenza.

In precedenza, Hong Kong e Tokyo erano i principali centri di esportazione del fabbricante della marca di orologeria e gioielleria Cartier, rileva il direttore Cyrille Vigneron in un'intervista pubblicata oggi dalla Neue Zürcher Zeitung (NZZ). Ma la situazione è cambiata negli ultimi dieci anni, aggiunge.

La capitale sudcoreana Seul ha anch'essa acquisito importanza, prosegue Vigneron, per il quale in futuro ci saranno altri centri. «Le cose si stanno muovendo molto a Singapore, in Thailandia e in Malesia».

Atmosfera della città

La richiesta della clientela cinese per i prodotti di lusso aumenta soprattutto al di fuori della Cina, constata il direttore di Cartier, facendo allusione alle tasse. Ma, continua, anche l'atmosfera di una città è importante. «È questo che rende Hong Kong così forte».

Vigneron si aspetta che il mercato d'esportazione di Hong Kong ritrovi quest'anno il livello pre-pandemia. «La gente ha i soldi, ma riflette alla maniera di spenderli giudiziosamente».

Cartier fa parte del gruppo ginevrino di gioielleria e orologeria Richemont.

