Per molti la casa propria è solo un sogno. Keystone

Il prezzo di un alloggio in proprietà continua a salire in Svizzera, anche in tempi di incertezza congiunturale.

Keystone-SDA SDA

È questa, in estrema sintesi, l'indicazione che emerge oggi dall'ImmoScout24-Kaufindex (ex Swiss Real Estate Offer Index), un indice basato sugli annunci immobiliari.

A fine aprile il prezzo richiesto dagli offerenti per una casa unifamiliare è salito dello 0,1% rispetto a fine marzo, secondo il parametro calcolato da ImmoScout24 – entità di SMG Swiss Marketplace Group, che riunisce diversi portali – insieme alla società di consulenza zurighese IAZI.

Il costo di un appartamento in proprietà per piani è aumentato in modo un po' più marcato, dello 0,5%. Su base annua le progressioni sono sensibili: rispettivamente +2,6% (case) e +4,7% (appartamenti).

«In un contesto di incertezza economica, molti offerenti sembrano ritenere che la stabilità del quadro politico svizzero risparmierà il mercato immobiliare dagli effetti negativi e che quindi siano proponibili prezzi più alti», commentano gli specialisti di ImmoScout24.

A livello regionale, il Ticino mette a referto variazioni di rispettivamente -1,8% (case) e +0,8% (appartamenti), mentre nella Svizzera orientale (che comprende i Grigioni) si osservano flessioni dell'1,3% e dello 0,7%.