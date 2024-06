Per acquistare serve però anche un elevato capitale. Keystone

Sulla scia del probabile calo dei tassi ipotecari e del forte aumento delle pigioni all'inizio del 2025 essere proprietari in Svizzera dovrebbe tornare ad essere più conveniente di ritrovarsi inquilini: lo rivela uno studio di UBS.

SDA

Stando ai calcoli della banca, che prende in considerazione un'ipoteca dell'80%, il costo annuale di un appartamento di quattro stanze e mezzo e 110 metri quadrati di superficie abitabile è attualmente di 32'500 franchi, mentre un'analoga pigione è di 30'500 franchi. La differenza è del 7% e si sta riducendo, visto che nell'estate del 2023 lo scarto era ancora del 16%.

Con i previsti tagli del tasso guida da parte della Banca nazionale svizzera (BNS) gli interessi sui mutui dovrebbero calare e – sempre stando alle analisi degli esperti di UBS – la proprietà, l'anno prossimo, dovrebbe convenire di più nella misura del 3%.

Valori favorevoli del 20-30% come quelli vissuti durante il periodo di interessi negativi, fra il 2015 e il 2022, non sono invece per domani, mettono in guardia gli specialisti.

Il successo finanziario a lungo termine dell'acquisto di una casa dipende peraltro non solo dai costi di gestione, ma anche dall'andamento del valore del terreno, ricordano gli analisti dell'istituto.

hm, ats