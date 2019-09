Case in paglia: costano meno e sono più sane

L'Eco46 ha mantenuto le promesse, affermano i promotori Source: SDA

Costruire edifici di paglia presenta numerosi vantaggi economici e ambientali: ne è convinto l'architetto Marco Sonderegger, che con la città di Losanna ha portato avanti il progetto innovativo di uno stabile amministrativo, denominato Eco46.

Ambiente abitativo sano, struttura sostenibile, poco cara ed ecologica: sono queste le caratteristiche di una costruzione in paglia, spiega un servizio trasmesso stamani dalla radio romanda RTS.

La produzione del materiale – e il suo riciclo a fin di vita – ha un impatto ambientale minimo. Quasi zero in termini di energia grigia, una situazione ben diversa di quella che interessa il calcestruzzo, afferma Sonderegger. Il costo del consumo energetico di una casa in paglia è poi di meno di 1 franco al metro quadrato all'anno, quattro volte meno di uno stabile normale.