  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Svizzera L'anno parte bene per le casse pensioni, in gennaio rendimento positivo

SDA

11.2.2026 - 14:00

L'effetto di traino è arrivato dalle azioni straniere.
L'effetto di traino è arrivato dalle azioni straniere.
Keystone

L'anno parte moderatamente bene per le casse pensioni svizzere: stando a un'analisi periodica di UBS il rendimento medio, al netto delle spese, si è attestato in gennaio allo 0,5%.

Keystone-SDA

11.02.2026, 14:00

11.02.2026, 14:05

L'istituto di previdenza più ispirato ha conseguito un +2,4%, quello meno accorto (o fortunato) -0,4%.

Per quanto riguarda le singole classi di investimento, sul risultato hanno influito in particolare le azioni estere (+1,0%) e le obbligazioni svizzere (+0,8%), nonché in misura minore le azioni elvetiche (+0,2%) come pure gli immobili (+0,1%), mentre le obbligazioni straniere (-1,1%) hanno mostrato un andamento negativo, emerge dalle tabelle pubblicate oggi dall'istituto.

Sul piano geopolitico, gennaio è iniziato con l'intervento del governo americano in Venezuela ed è proseguito con il riemergere delle tensioni transatlantiche innescate dalla minaccia di dazi doganali sui paesi europei a causa della Groenlandia, commentano gli esperti di UBS. In questo contesto, il peggioramento della fiducia degli investitori ha portato a una performance piatta delle azioni svizzere. Altri mercati hanno invece chiuso il mese in positivo.

Negli Stati Uniti, i guadagni azionari sono stati sostenuti da un inizio positivo della stagione dei rendiconti per il quarto trimestre. I mercati emergenti sono stati sostenuti da un dollaro più debole e da una maggiore diversificazione rispetto agli attivi americani.

Gli specialisti di UBS continuano a prevedere un ulteriore allentamento della politica monetaria da parte della Federal Reserve, ma la tempistica dipenderà dai dati in arrivo. Gli ultimi mostrano che l'inflazione americana rimane al di sopra dell'obiettivo del 2% fissato dalla banca centrale e le preoccupazioni per un raffreddamento del mercato del lavoro continuano a complicare le prospettive. Nel frattempo l'attuale solida stagione dei risultati aziendali negli Stati Uniti rafforza le prospettive di una crescita sostenuta degli utili. Nel loro insieme, questi fattori, accanto a un ciclo di allentamento monetario intatto, indicano un contesto favorevole per le azioni americane, si dicono convinti gli operatori della maggiore banca svizzera.

Se si prende come riferimento il periodo intercorso dal 2006 – l'anno in cui UBS ha cominciato a fare i calcoli in questo campo – la performance media annua delle casse pensioni è stata del 3,5%. Nel 2024 il rendimento si è attestato al +5,9%, dopo il +7,7% nel 2024 e il +5,0% nel 2023, che era seguito a un 2022 da dimenticare (-9,6%).

I più letti

Alberto Tomba critica gli organizzatori dei Giochi: «Thoeni doveva accendere il braciere»
Paura nell'halfpipe: atleta cade sulla testa e resta immobile
Parla il papà di Lindsey Vonn: «Finché avrò voce in capitolo, lei non scierà più»
Lo spumeggiante Franjo von Allmen: «Sono un po' perplesso in questo momento»
Ghislaine Maxwell tirava le fila dietro a Epstein, adesso spera nella grazia di Trump

Altre notizie

Consumatori. Inflazione in calo? Non per forza una buona notizia per gli svizzeri

ConsumatoriInflazione in calo? Non per forza una buona notizia per gli svizzeri

Svizzera. Economia e università: «Chi non è nel mainstream viene scomunicato»

SvizzeraEconomia e università: «Chi non è nel mainstream viene scomunicato»

Industria delle bevande. Heineken taglierà tra i 5000 e i 6000 posti di lavoro

Industria delle bevandeHeineken taglierà tra i 5000 e i 6000 posti di lavoro