L'anno parte moderatamente bene per le casse pensioni svizzere: stando a un'analisi periodica di UBS il rendimento medio, al netto delle spese, si è attestato in gennaio allo 0,5%.

L'istituto di previdenza più ispirato ha conseguito un +2,4%, quello meno accorto (o fortunato) -0,4%.

Per quanto riguarda le singole classi di investimento, sul risultato hanno influito in particolare le azioni estere (+1,0%) e le obbligazioni svizzere (+0,8%), nonché in misura minore le azioni elvetiche (+0,2%) come pure gli immobili (+0,1%), mentre le obbligazioni straniere (-1,1%) hanno mostrato un andamento negativo, emerge dalle tabelle pubblicate oggi dall'istituto.

Sul piano geopolitico, gennaio è iniziato con l'intervento del governo americano in Venezuela ed è proseguito con il riemergere delle tensioni transatlantiche innescate dalla minaccia di dazi doganali sui paesi europei a causa della Groenlandia, commentano gli esperti di UBS. In questo contesto, il peggioramento della fiducia degli investitori ha portato a una performance piatta delle azioni svizzere. Altri mercati hanno invece chiuso il mese in positivo.

Negli Stati Uniti, i guadagni azionari sono stati sostenuti da un inizio positivo della stagione dei rendiconti per il quarto trimestre. I mercati emergenti sono stati sostenuti da un dollaro più debole e da una maggiore diversificazione rispetto agli attivi americani.

Gli specialisti di UBS continuano a prevedere un ulteriore allentamento della politica monetaria da parte della Federal Reserve, ma la tempistica dipenderà dai dati in arrivo. Gli ultimi mostrano che l'inflazione americana rimane al di sopra dell'obiettivo del 2% fissato dalla banca centrale e le preoccupazioni per un raffreddamento del mercato del lavoro continuano a complicare le prospettive. Nel frattempo l'attuale solida stagione dei risultati aziendali negli Stati Uniti rafforza le prospettive di una crescita sostenuta degli utili. Nel loro insieme, questi fattori, accanto a un ciclo di allentamento monetario intatto, indicano un contesto favorevole per le azioni americane, si dicono convinti gli operatori della maggiore banca svizzera.

Se si prende come riferimento il periodo intercorso dal 2006 – l'anno in cui UBS ha cominciato a fare i calcoli in questo campo – la performance media annua delle casse pensioni è stata del 3,5%. Nel 2024 il rendimento si è attestato al +5,9%, dopo il +7,7% nel 2024 e il +5,0% nel 2023, che era seguito a un 2022 da dimenticare (-9,6%).