L'anno è cominciato bene per gli investimenti dei fondi pensione. Keystone

L'anno parte bene per le casse pensioni svizzere: stando a un'analisi periodica di UBS il rendimento medio, al netto delle spese, si è attestato in gennaio all'1,7%.

Keystone-SDA, hm, ats SDA

Per quanto riguarda le singole classi di investimento, sul risultato hanno influito in particolare le azioni svizzere (+8,0%) ed estere (+3,2%), nonché in misura minore le obbligazioni estere (+0,7%), mentre quelle svizzere (-0,5%) hanno mostrato un andamento negativo, emerge dalle tabelle pubblicate oggi dall'istituto.

Ha marciato praticamente sul posto il comparto degli immobili (+0,2%). Nel periodo in rassegna l'istituto di previdenza più ispirato ha conseguito un rendimento del 4,3%, quello meno accorto (o fortunato) -0,1%.

«In gennaio i mercati finanziari hanno dovuto affrontare diversi ostacoli, tra cui una pausa nei tagli dei tassi di interesse da parte della Federal Reserve, l'aggressiva politica tariffaria della nuova amministrazione Trump e i timori che i modelli di intelligenza artificiale più economici possano portare a una riduzione della domanda di chip ad alte prestazioni e a una maggiore concorrenza per le aziende tecnologiche statunitensi», commentano gli esperti di UBS.

«Nonostante queste avversità i titoli azionari globali hanno registrato una buona performance. La base della forte crescita azionaria è stata la continua e solida crescita economica negli Stati Uniti e l'inflazione moderata».

Una volatilità dei mercati finanziari causata da Trump

Secondo UBS in prospettiva gli investitori devono prepararsi a una volatilità dei mercati finanziari, dovuta alle sorprese politiche dell'amministrazione Trump, in particolare in relazione ai conflitti commerciali. «La diversificazione del portafoglio e gli approcci di copertura saranno quindi fondamentali», sottolineano gli specialisti.

La resilienza dell'economia statunitense e il perdurare dell'importanza dell'intelligenza artificiale portano comunque a prevedere una solida performance dei mercati azionari, concludono gli analisti dell'istituto.

Se si prende come riferimento il periodo intercorso dal 2006 – l'anno in cui UBS ha cominciato a fare i calcoli in questo campo – la performance media annua delle casse pensioni è stata del 3,4%. Nel 2024 il rendimento si è attestato al +7,7% e nel 2023 al 5,0%, dopo un 2022 da dimenticare (-9,6%).