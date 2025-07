I rendimenti sono stati sostenuti dalle azioni estere. Keystone

Giugno poco dinamico per le casse pensioni svizzere: stando a un'analisi periodica di UBS il rendimento medio, al netto delle spese, si è attestato allo 0,1%.

Keystone-SDA SDA

Per quanto riguarda le singole classi di investimento, sul risultato hanno influito su fronti opposti in particolare le azioni svizzere (-1,7%) e quelle estere (+1,6%). Hanno mostrato un andamento negativo le obbligazioni elvetiche (-1,0%) e quelle straniere (-0,4%), mentre hanno tenuto gli immobili (+0,2%). Nel periodo in rassegna l'istituto di previdenza più ispirato ha conseguito un rendimento dell'1,0%, quello meno accorto (o fortunato) del -1,8%.

Se si prende come riferimento il periodo intercorso dal 2006 – l'anno in cui UBS ha cominciato a fare i calcoli in questo campo – la performance media annua delle casse pensioni è stata del 3,4%. Nel 2024 il rendimento si è attestato al +7,7% e nel 2023 al +5,0%, dopo un 2022 da dimenticare (-9,6%).

In prospettiva gli investitori devono continuare a prepararsi a un aumento della volatilità sui mercati finanziari a causa delle tensioni geopolitiche e delle incertezze in materia di politica commerciale e fiscale, commentano gli esperti di UBS.

Il responsabile degli investimenti di UBS si dice comunque ottimista per il futuro, soprattutto perché gli ultimi sviluppi indicano la volontà comune di evitare guerre commerciali aperte e di cercare compromessi. Inoltre, in passato gli shock geopolitici hanno raramente avuto un impatto a lungo termine sui mercati, finché le catene di approvvigionamento sono rimaste intatte.