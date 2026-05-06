  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Previdenza professionale Casse pensioni, l'interesse sul capitale è il più alto da 25 anni

SDA

6.5.2026 - 11:00

Le casse hanno potuto approfittare del buon andamento dei mercati azionari.
Le casse hanno potuto approfittare del buon andamento dei mercati azionari.
Keystone

Buone notizie per i lavoratori elvetici: nel 2025 il capitale di previdenza nel secondo pilastro è stato remunerato con un interesse medio del 4,3%, il valore più alto degli ultimi 25 anni, secondo i calcoli della società di consulenza Complementa.

Keystone-SDA

06.05.2026, 11:00

06.05.2026, 11:19

A titolo di confronto la media degli ultimi due decenni si era fermata al 3,5% e il tasso minimo fissato dal Consiglio federale è attualmente all'1,25%.

Il merito del buon risultato – spiega Complementa in un'analisi pubblicata oggi – va attribuito soprattutto al cosiddetto «terzo contributore», ovvero il rendimento generato dal capitale investito dalle casse pensioni, che si aggiunge ai contributi di dipendente e datore di lavoro.

Nel 2025 il rendimento medio degli investimenti è infatti stato del 6,4%.

I più letti

La showgirl Samira Lui rimanda le nozze con Luigi Punzo, ecco perché
Lara Gut-Behrami parla della sua ultima gara da sciatrice professionista
Jannik Sinner e il garage da milioni: tra Ferrari, Porsche e il «no» del manager a 18 anni
Debiti record per Pippa Middleton: la tenuta Buckleberry Farm messa in vendita
Pete Hegseth riorganizza il Pentagono, caccia i generali, fa entrare amici e parenti, compresa sua moglie

Altre notizie

Industria alimentare. Nestlé: «non vogliamo trasferire produzione Nespresso negli Usa»

Industria alimentareNestlé: «non vogliamo trasferire produzione Nespresso negli Usa»

Industria farmaceutica. Alcon: l'anno parte parte bene, aumentano i ricavi

Industria farmaceuticaAlcon: l'anno parte parte bene, aumentano i ricavi

Viabilità. Primo brillamento per la nuova galleria Las Ruinas sul Lucomagno

ViabilitàPrimo brillamento per la nuova galleria Las Ruinas sul Lucomagno