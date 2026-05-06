Le casse hanno potuto approfittare del buon andamento dei mercati azionari. Keystone

Buone notizie per i lavoratori elvetici: nel 2025 il capitale di previdenza nel secondo pilastro è stato remunerato con un interesse medio del 4,3%, il valore più alto degli ultimi 25 anni, secondo i calcoli della società di consulenza Complementa.

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A titolo di confronto la media degli ultimi due decenni si era fermata al 3,5% e il tasso minimo fissato dal Consiglio federale è attualmente all'1,25%.

Il merito del buon risultato – spiega Complementa in un'analisi pubblicata oggi – va attribuito soprattutto al cosiddetto «terzo contributore», ovvero il rendimento generato dal capitale investito dalle casse pensioni, che si aggiunge ai contributi di dipendente e datore di lavoro.

Nel 2025 il rendimento medio degli investimenti è infatti stato del 6,4%.