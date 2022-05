Casse pensioni, nel 2022 rendimento nettamente negativo

Le difficoltà dei mercati azionari stanno avendo un impatto importante sulle casse pensioni. Keystone

Aprile negativo per le casse pensioni svizzere: stando a un'analisi periodica di UBS il rendimento medio, al netto delle spese, si è attestato al -1,4%, tornando negativo dopo il +0,2% di marzo.

Cumulata con i mesi ancora più in rosso di gennaio (-1,8%) e febbraio (-1,7%) la performance 2022 è stata finora del -4,7%, emerge dalle tabelle pubblicate oggi dalla grande banca.

Per quanto riguarda le singole classi di investimento, sul risultato di aprile hanno pesato in particolare le azioni non svizzere (-3,0%), le obbligazioni in franchi (-2,0%) e quelle in valuta estera (-0,6%), mentre hanno tenuto le azioni elvetiche (dato invariato) nonché gli immobili (+0,5%) e si sono mostrati dinamici hedge funds (+5,5%) come pure private equity (+4,6%).

Per i mercati azionari il mese è stato il peggiore dallo scoppio del coronavirus: si è quindi rivelata vantaggiosa una buona diversificazione, commentano gli esperti di UBS. L'istituto di previdenza più ispirato ha conseguito un rendimento del -0,12%, quello meno accorto (o fortunato) -3,08%. In entrambi i casi si trattava di grandi casse con patrimoni amministrati per oltre 1 miliardo di franchi.

Dal 2006 (periodo di tempo in cui cominciano le analisi di UBS) solo tre anni si sono rivelati negativi: il 2008 (-12,8%), il 2011 (-0,3%) e il 2018 (-3,3%). Gli anni migliori sono stati il 2009 (+10,6%), il 2019 (+11,3%) e il 2021 (+8,4%).

hm, ats