Il 2024 si è rivelato positivo per le casse pensioni svizzere: stando a un'analisi periodica di UBS il rendimento medio, al netto delle spese, si è attestato al 7,6%.

Per quanto riguarda le singole classi di investimento, sul risultato hanno influito in particolare le obbligazioni estere (+21,8%), gli hedge funds (+15,2%) e il comparto private equity (+9,7%), ma contributi di primo piano sono giunti anche da obbligazioni estere (+6,1%) e svizzere (+5,6%), azioni elvetiche (+5,9%), nonché immobili (+4,0% direttamente, +4,6% indirettamente).

Il 2024 si chiude così con il rendimento migliore dal 2021, quando era stato del +8,4%. Nel 2023 il rendimento si era attestato al +5,0%, dopo un 2022 da dimenticare (-9,6%). Se si prende come riferimento il periodo intercorso dal 2006 – l'anno in cui UBS ha cominciato a fare i calcoli in questo campo – la performance media annua delle casse pensioni è stata del +3,4%.

«In prospettiva gli investitori devono continuare a prepararsi a una riduzione dei tassi di interesse, anche se è probabile che i tagli siano meno numerosi di quanto previsto in precedenza», commentano gli esperti di UBS.

«Nel complesso, la crescita e la domanda interna di molte economie sono state finora robuste, creando un ambiente favorevole alle azioni. Prevediamo inoltre che l'incertezza e la volatilità del mercato potrebbero persistere man mano che le politiche di Donald Trump prenderanno forma», concludono gli specialisti dell'istituto facendo riferimento al nuovo presidente americano.