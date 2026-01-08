  1. Clienti privati
Mercati favorevoli Rendimenti positivi per le casse pensioni nel 2025

L'andamento dei mercati azionari ha stimolato la performance.
Keystone

Il dinamismo dei mercati finanziari ha influito positivamente sugli investimenti delle casse pensioni svizzere nel 2025.

Keystone-SDA

08.01.2026, 14:00

08.01.2026, 14:04

Il rendimento medio si è attestato al 5,3%, emerge da un'analisi condotta sotto il marchio Swisscanto da Zürcher Kantonalbank (ZKB), la banca cantonale di Zurigo. Il dato è comunque inferiore al +7,6% del 2024. Fra le varie classi di investimento spiccano le evoluzioni delle materie prime (+40,3%) e delle azioni svizzere (+16,7%).

La progressione media dei rendimenti ha avuto giocoforza un impatto positivo sul grado di copertura – cioè sul rapporto tra il patrimonio esistente e quello necessario per il finanziamento delle prestazioni – che a fine dicembre, per le casse private, era del 120,3%. Gli istituti di diritto pubblico hanno mostrato un valore del 104,2%.

Sul fronte delle prospettive gli specialisti di ZKB ritengono che il contesto sia favorevole per le azioni. «Da qualche tempo i dati economici sorprendono chiaramente in positivo e allo stesso tempo le condizioni finanziarie sono molto favorevoli, grazie alla riduzione dei tassi di interesse di riferimento e ai bassi premi di credito», scrivono gli esperti nella loto analisi. «A livello regionale ci concentriamo sulle azioni dei mercati emergenti», concludono.

