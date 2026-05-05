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Previdenza e finanza Casse pensioni svizzere in netta ripresa in aprile. Ecco di quanto son salite

SDA

5.5.2026 - 11:00

Particolarmente ispirate si sono mostrate le azioni estere.
Particolarmente ispirate si sono mostrate le azioni estere.
Keystone

Dopo un mese di marzo difficile le casse pensioni svizzere hanno recuperato terreno in aprile: il rendimento medio degli investimenti si è attestato al +2,3%, un risultato che ha permesso di compensare quasi integralmente la flessione del mese precedente.

Keystone-SDA

05.05.2026, 11:00

05.05.2026, 11:08

Grazie a questa ripresa la performance da inizio anno sale al +1,8%, tornando in territorio positivo dopo il calo registrato nei primi tre mesi del 2026, emerge da un'analisi condotta sotto il marchio Swisscanto da Zürcher Kantonalbank (ZKB), la banca cantonale di Zurigo.

A trainare il rimbalzo di aprile è stata soprattutto la classe delle azioni: i titoli esteri hanno registrato un balzo del di quasi l'8%, mentre quelli svizzeri hanno guadagnato il 4%.

Sull'intero 2026 (gennaio-aprile), le migliori performance sono state ottenute dalle materie prime (+9%) e dalle azioni estere (+6%).

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