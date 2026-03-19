Particolarmente gravi sono stati gli incendi in California. Keystone

Le catastrofi naturali nel 2025 hanno provocato danni per 235 miliardi di dollari (185 miliardi di franchi al cambio attuale), di cui 120 miliardi coperti dalle assicurazioni.

Keystone-SDA SDA

I due dati sono sensibilmente inferiori a quelli dell'anno precedente (rispettivamente 338 e 151 milioni di dollari), emerge dalle informazioni diffuse dalla società di riassicurazione elvetica Swiss Re nel suo tradizionale studio Sigma. La media decennale è di 280 e di 121 milioni.

Tra gli eventi più importanti si segnalano gli incendi boschivi di Los Angeles, che hanno generato perdite assicurate complessive da record, pari a circa 40 miliardi di dollari.

I costi causati da violente tempeste sono rimasti elevati, attestandosi a 51 miliardi di dollari. Il 2025 è comunque stato degno di nota per l'assenza di un uragano di grande entità che abbia colpito gli Stati Uniti.

«Le perdite dovute a catastrofi naturali registrate nel 2025 sono il risultato di una variabilità favorevole piuttosto che di un'effettiva diminuzione del rischio», afferma Balz Grollimund, dirigente di Swiss Re, citato in un comunicato.

Poiché le perdite assicurative globali a lungo termine derivanti dalle catastrofi naturali continuano a seguire un tasso di crescita annuo del 5-7%, l'adattamento e la mitigazione dei rischi costanti sono fondamentali per mantenere l'assicurabilità a lungo termine e ridurre le lacune di protezione, argomentano gli esperti di Swiss Re.