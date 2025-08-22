  1. Clienti privati
Energia La centrale atomica di Gösgen resta scollegata più a lungo. Ecco perché

SDA

22.8.2025 - 07:52

La centrale nucleare di Gösgen
La centrale nucleare di Gösgen
Keystone

La centrale nucleare di Gösgen rimarrà scollegata dalla rete per un periodo molto più lungo del previsto, con una perdita stimata in circa mezzo miliardo di franchi per i suoi azionisti: i gruppi energetici Alpiq, Axpo, CKW ed EWB, oltre alla Città di Zurigo.

Keystone-SDA

22.08.2025, 07:52

22.08.2025, 07:56

Le verifiche di routine avviate a fine maggio richiedono infatti più tempo del previsto e hanno reso necessario un rafforzamento del sistema di alimentazione idrica, ha spiegato la società che gestisce l'impianto in un comunicato diffuso oggi.

La riattivazione non è quindi attesa prima della fine di febbraio 2026.

Alpiq, che detiene il 40% del capitale della centrale, ha annunciato un impatto negativo sull'utile operativo compreso tra 140 e 160 milioni di franchi nel solo secondo semestre 2025.

Axpo, azionista con il 37,5%, stima invece un'esposizione tra 150 e 170 milioni, ripartita sui suoi esercizi 2024/25 e 2025/26.

