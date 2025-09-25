  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Zurigo Il centro ricerche congiunturali dell'ETH cambia nome: ora è KOF Institute

SDA

25.9.2025 - 15:00

Il KOF ha una lunga tradizione di analisi economiche.
Il KOF ha una lunga tradizione di analisi economiche.
Keystone

Il Centro di ricerche congiunturali del Politecnico federale di Zurigo (KOF) cambia nome: d'ora in avanti si chiamerà KOF Institute.

Keystone-SDA

25.09.2025, 15:00

25.09.2025, 15:03

«Ciò rende visibile all'esterno quello che si è sviluppato già da tempo: l'ampia gamma di temi economici che l'istituto copre oltre alla ricerca congiunturale», si legge in un comunicato odierno.

Ora si occupa anche di questione quali l'innovazione, la disuguaglianza o la ricerca sociale. Il cambio di denominazione risale a una decisione adottata dal Consiglio di direzione del Politecnico federale di Zurigo lo scorso primo aprile ed è stata comunicata oggi.

L'organismo è stato fondato nel 1938 con lo scopo di monitorare l'economia elvetica. Oggi l'istituto interroga regolarmente oltre 7000 aziende sulla situazione economica, sui loro piani e sulle aspettative. Quattro volte all'anno formula previsioni sull'andamento della congiuntura e fornisce dati utili alla politica e all'economia.

Quasi 75 persone lavorano a tempo pieno presso l'istituto. La struttura è diretta dal professore universitario olandese Jan-Egbert Sturm.

I più letti

Fine delle rendite vedovili a vita: solo fino al 25mo anno di età del figlio più giovane
Multa salatissima per due ragazzi che hanno urinato in un piatto di un ristorante a Shanghai
La compagna di Jimmy Ghione respinge le critiche sulla loro storia: «È il Brad Pitt italiano»
Modifica alla legge sull'AVS: «Gli anziani hanno goduto di privilegi per anni, ora si lamentano»
Chi è secondo Björn Borg il GOAT del tennis? «Al secondo posto ci sono Nadal e...»

Altre notizie

Nel 2025. Ricavi in lieve crescita per Hilti, al netto dell'impatto del franco

Nel 2025Ricavi in lieve crescita per Hilti, al netto dell'impatto del franco

Mercati azionari. La borsa svizzera chiude in ribasso, SMI -0,86%

Mercati azionariLa borsa svizzera chiude in ribasso, SMI -0,86%

Politica monetaria. Analisti: «Il tasso della BNS allo 0,0% è arrivato per restare, a meno che...»

Politica monetariaAnalisti: «Il tasso della BNS allo 0,0% è arrivato per restare, a meno che...»