Il CEO di ABB Morten Wierod mette in guardia da una significativa perdita di competitività dell'Unione europea e da possibili licenziamenti di massa. L'UE deve procedere con urgenza alla deregolamentazione, ha affermato in un'intervista al «Financial Times».

Industrie Morten Wierod, CEO di ABB, mette in guardia dalla massiccia perdita impieghi in Europa. Ecco perché

In caso contrario, secondo Wierod, si rischia una grave crisi con «disoccupazione di massa».

Secondo l'articolo pubblicato domenica sera, il CEO del gruppo elettrotecnico zurighese ha criticato il fatto che i legislatori europei non abbiano mostrato «alcun senso di urgenza» nelle riforme.

Il piano di riforme presentato dall'ex presidente della Banca centrale europea ed ex premier italiano Mario Draghi è sul tavolo da quasi due anni, ma è stato attuato ben poco.

«Spero che non si debba arrivare a una crisi molto più grave con disoccupazione di massa. Non si dovrebbe arrivare a quel punto perché venga riconosciuta la necessaria urgenza», ha affermato.

Il CEO di ABB ha chiesto miglioramenti concreti: «Il mercato interno o l'UE devono ridurre ulteriormente la regolamentazione, non solo semplificandola, ma abolendo del tutto le norme e promuovendo ulteriormente il mercato interno. Questo stimolerà la crescita economica.»

Allo stesso tempo, Wierod ha messo in guardia da possibili effetti collaterali delle nuove direttive dell'UE volte a ridurre la dipendenza dalla tecnologia straniera. ABB sostiene il libero scambio, ma le norme «Made in Europe» potrebbero avere conseguenze indesiderate e aumentare i costi.

USA in vantaggio su costi energetici

Nell'intervista, Wierod ha indicato come punti di forza dell'Europa lavoratori ben qualificati, i sistemi educativi di alto livello e la capacità di gestire le crisi. La rapida riduzione della dipendenza dal gas russo ne è stata la dimostrazione.

Tuttavia, a causa della guerra in Iran e dell'aumento dei prezzi del gas, la competitività dell'UE rispetto agli Stati Uniti sta peggiorando. Il gas rimarrà disponibile, ma a prezzi più elevati, che secondo Wierod dovrebbero persistere anche nel 2026 e nel 2027. Ciò grava maggiormente sull'Unione europea rispetto agli USA, che dispongono di giacimenti di gas propri.

Wierod si unisce a un numero crescente di dirigenti aziendali che chiedono all'UE meno burocrazia e riforme più rapide per rafforzare la competitività. Già lo scorso autunno, i dirigenti di Totalenergies e Siemens avevano chiesto in una lettera aperta la riduzione delle normative UE.