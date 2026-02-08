  1. Clienti privati
Banche Ceo di Julius Bär chiede registro dei banchieri inadempienti

SDA

8.2.2026 - 08:41

Proposta la creazione di un registro dei banchieri inadempienti
Keystone

Il Ceo della banca privata zurighese Julius Bär, Stefan Bollinger, chiede la creazione di un registro dei banchieri inadempienti. «La registrazione degli attori dei mercati finanziari presenta evidenti vantaggi», afferma oggi sulle colonne della NZZ am Sonntag.

Keystone-SDA

08.02.2026, 08:41

«Ciò impedisce alle pecore nere di cambiare semplicemente marciapiede e continuare come se nulla fosse», aggiunge Bollinger, facendo notare che altre importanti piazze finanziarie, come gli Stati Uniti, il Regno Unito, Hong Kong e Singapore, dispongono già di registri di questo tipo.

La Svizzera possiede un sistema di verifica delle garanzie a livello dirigenziale, che potrebbe essere esteso, aggiunge Bollinger, per il quale uno strumento di questo tipo sarebbe vantaggioso a lungo termine per l'intera piazza finanziaria.

Nella stessa intervista, Bollinger contraddice le dichiarazioni del presidente del consiglio di amministrazione di UBS, Colm Kelleher, che parla di una crisi di identità della Svizzera. Il Ceo di Julius Bär afferma di non percepirla e si dice convinto che sia vantaggioso per UBS rimanere una banca elvetica, soprattutto in questi tempi difficili.

Bollinger si mostra infine ambizioso per il futuro. Entro il 2028, l'istituto finanziario che dirige punta a una crescita annua dei nuovi capitali del 4-5%, a un rapporto costi/ricavi inferiore al 67% e a un rendimento del capitale proprio superiore al 30%. In qualità di gestore patrimoniale, Julius Bär ha un modello di business molto meno rischioso e meno dispendioso in termini di capitale rispetto a una banca commerciale o di investimento, aggiunge.

