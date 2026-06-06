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Guerra in Medio Oriente Il CEO di Rosneft: «La rotta marina del nord come alternativa alla chiusura di Hormuz»

SDA

6.6.2026 - 10:28

Paventata una diminuzione dei costi del 20-30%. (Foto simbolica)
Paventata una diminuzione dei costi del 20-30%. (Foto simbolica)
Keystone

Nel contesto della potenziale chiusura dello Stretto di Hormuz, la Rotta Marittima del Nord è in grado di fornire al commercio globale soluzioni logistiche affidabili, riducendo i tempi di consegna delle merci di 1,5-2 volte e i costi del 20-30%.

Keystone-SDA

06.06.2026, 10:28

06.06.2026, 10:41

Lo ha affermato Igor Sechin, Segretario esecutivo della commissione presidenziale per la strategia di sviluppo del settore energetico e la sicurezza ambientale russa e Ceo di Rosneft, durante un intervento al Forum Economico Internazionale di San Pietroburgo. Lo riporta Tass.

«Accogliamo con favore i tentativi di alcuni Paesi di creare rotte alternative, ma dal punto di vista delle esigenze del commercio globale, l'Artico riveste un ruolo speciale. In queste condizioni, la sua importanza diventa strategica non solo come base di risorse, ma soprattutto come rotta logistica affidabile. La Rotta Marittima del Nord può fornire al commercio globale le soluzioni di trasporto necessarie. Questa rotta ci consente di ridurre i tempi di consegna delle merci ai nostri partner di 1,5-2 volte e di abbassare i costi del 20-30%», ha dichiarato Sechin.

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