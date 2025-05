Chi ha comprato casa nel 2000 oggi si ritrova con una fortuna

Il finanziamento degli immobili è tornato ad essere molto più conveniente (immagine simbolica). sda

Dal 2000 i prezzi degli immobili residenziali in Svizzera sono aumentati del 128%, e in città come Carouge o Zollikon ancora di più. Chi ha comprato all'epoca si ritrova oggi con una fortuna.

Chi all'inizio del millennio ha preso in mano un martello e ha realizzato il sogno di possedere una casa di proprietà, oggi può battere cassa: dal 2000 i prezzi degli immobili in Svizzera sono aumentati di ben il 128%.

In alcune città il valore di una casa è addirittura esploso, soprattutto a Carouge, vicino a Ginevra, dove i prezzi sono più che quadruplicati.

All'inizio del nuovo millennio una casa indipendente a Carouge costava la modesta cifra di 645'000 franchi. Oggi? 2,87 milioni.

Chi comprava allora era benestante e senza alcun talento borsistico. La periferia, un tempo tranquilla, è diventata un quartiere alla moda, molto popolare, vicino al centro e... costoso.

Ecco le città più care in Svizzera

La stessa Ginevra ha registrato un aumento dei prezzi del 282%, seguita da Zugo con il 270%, alimentato dal boom delle industrie, dalle agevolazioni fiscali e dall'afflusso internazionale.

Anche Zollikon, sulla «Gold Küste» di Zurigo, è tra i leader. Il prezzo medio delle case è di 3,41 milioni di franchi, diventano il comune più costoso della Svizzera.

Gli esperti immobiliari concordano: il boom continua. Nonostante l'aumento dei tassi di interesse, la domanda rimane enorme e l'offerta scarsa. L'analista di UBS prevede un ulteriore aumento per il 2025, questa volta del 3,5%. Fine della tendenza al rialzo? Non è in vista.

L'effetto leva

Grazie ai mutui, molti acquirenti di case con appena il 20% di capitale proprio hanno potuto beneficiare dell'intero aumento dei prezzi, un effetto che ha permesso di ottenere rendimenti incredibili.

Un esempio da Carouge: chi ha acquistato una casa con 129'000 franchi di capitale proprio nel 2000, 25 anni dopo ha potuto realizzare un profitto di circa 2 milioni di franchi. Ciò corrisponde a un rendimento del 1475%.

La situazione è meno rosea per i nuovi arrivati. Secondo UBS solo il 31% delle famiglie con un reddito familiare di 150'000 franchi può permettersi una casa di quattro stanze. Anche con un reddito di 200'000 franchi, la cifra è inferiore alla metà.

Ma grazie ai tassi d'interesse storicamente bassi, possedere una casa è spesso più conveniente che affittarla, sempre che si riesca a ottenere un finanziamento.

Donato Scognamiglio (IAZI): «Chi acquista oggi beneficia dei bassi costi abitativi». Ursina Kubli (ZKB): «La carenza sul mercato continuerà a far salire i prezzi». Matthias Holzhey (UBS): «Le case occupate dai proprietari restano un motore di crescita».