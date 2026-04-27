Chi paga se il mio volo è cancellato per mancanza di cherosene?

Edelweiss ha modificato il suo programma di voli a causa dei prezzi elevati della paraffina. Keystone

I prezzi dei voli aumentano e i collegamenti vengono cancellati. Il contesto è quello della scarsità di cherosene, legata alla guerra in Iran, una situazione che nelle prossime settimane potrebbe ulteriormente aggravarsi. Ecco tutto ciò che i viaggiatori devono sapere sui propri diritti.

Dominik Müller Dominik Müller

Hai fretta? blue News riassume per te La carenza di cherosene dovuta alla guerra in Iran potrebbe portare alla cancellazione dei voli nel giro di poche settimane.

Le compagnie aeree stanno reagendo con prezzi più alti e collegamenti annullati.

I passeggeri hanno diritti diversi a seconda del momento e del motivo della cancellazione. blue News fornisce una panoramica. Mostra di più

L'avvertimento di Fatih Birol, capo dell'Agenzia internazionale dell'energia (IEA), è chiaro: in Europa dovrebbe esserci abbastanza cherosene per altre sei settimane.

La carenza di carburante potrebbe presto portare alla cancellazione dei voli. Birol lo ha detto recentemente in un'intervista all'agenzia di stampa «AP».

Le forniture di carburante per l'aviazione stanno diminuendo a causa del doppio blocco dello Stretto di Hormuz da parte di Iran e Stati Uniti.

Di recente è stato anche reso noto che le riserve di benzina per l'aviazione della Svizzera sono attualmente al di sotto delle norme vigenti. L'autonomia è di 72 giorni invece dei 90 prescritti.

Edelweiss ha già reagito e sta apportando modifiche ai suoi collegamenti nordamericani nel programma di voli estivi.

«I voli per Denver e Seattle saranno rimossi dal programma con effetto immediato», ha annunciato la compagnia aerea a metà aprile. Anche le frequenze sulla rotta per Las Vegas saranno ridotte all'inizio dell'estate e in autunno.

In risposta ai prezzi elevati del cherosene, Lufthansa ha anche deciso di mettere a terra con effetto immediato i 27 vecchi jet Canadair CRJ della sua compagnia aerea controllata Cityline. La filiale sarà chiusa completamente.

Questo solleva questioni fondamentali per i viaggiatori: quali regole si applicano in caso di cancellazione? Quali diritti hanno ancora i passeggeri? Una guerra è trattata diversamente da altri motivi in termini legali?

blue News fornisce una panoramica.

I voli saranno più costosi?

C'è molto da dire in proposito. Il cherosene è una delle maggiori voci di costo del trasporto aereo. Se i prezzi aumentano drasticamente, le compagnie scaricano sui passeggeri almeno una parte di questi costi aggiuntivi. Finora però non si sono registrati aumenti significativi dei prezzi.

I voli a lungo raggio, dove il costo del carburante gioca un ruolo ancora più importante, sono in genere particolarmente colpiti. Allo stesso tempo, le compagnie possono ridurre i loro servizi se singole rotte non sono più economicamente redditizie, come ha già fatto ad esempio Edelweiss.

Per i viaggiatori questo significa non solo prezzi più alti, ma anche meno scelta, e questa carenza agisce anche come ulteriore fattore di prezzo.

Chiunque stia pianificando un volo dovrebbe controllare molto attentamente le condizioni tariffarie al momento della prenotazione. Keystone

Le compagnie aeree possono aumentare il prezzo del biglietto dopo la prenotazione?

Di norma questo non è consentito per i biglietti di solo volo. Il prezzo concordato al momento della prenotazione è decisivo.

Gli aumenti di prezzo successivi sono possibili solo se il contratto contiene una clausola corrispondente, il che è raro.

La situazione è diversa per i pacchetti vacanza, dove le variazioni di prezzo sono consentite a determinate condizioni.

Quali regole si applicano ai pacchetti vacanza?

Nel caso dei pacchetti vacanza - ossia le prenotazioni in cui almeno due diversi servizi di viaggio (ad esempio volo e hotel) sono raggruppati in un unico prezzo totale - gli organizzatori possono aumentare successivamente i prezzi se questo è previsto dal contratto.

Ma si applicano regole precise: l'aumento deve essere comunicato almeno 20 giorni prima della partenza e non può superare l'8% del prezzo totale.

Se questa soglia viene superata, i viaggiatori hanno il diritto di recedere gratuitamente dal contratto e di ricevere il rimborso dell'importo pagato.

Allo stesso tempo, i pacchetti vacanza offrono un importante vantaggio: si è più tutelati, ad esempio in caso di cancellazione del volo o di insolvenza dell'organizzatore.

Le compagnie aeree possono semplicemente cancellare i voli?

In linea di principio, sì. Le compagnie possono cancellare i voli, ad esempio se non sono più redditizi per motivi economici. Ma il fattore decisivo è il momento della cancellazione.

Se la cancellazione avviene più di 14 giorni prima della partenza, non si ha diritto a un indennizzo. La compagnia aerea deve rimborsare il prezzo del biglietto o offrire un trasporto alternativo e basta.

Se la cancellazione avviene con un preavviso più breve, cioè meno di 14 giorni prima della partenza, si ha diritto a una copertura dei costi ulteriore.

«Cancelled»: in caso di cancellazione del volo, i viaggiatori possono avere diritto a un risarcimento. Tobias Hase/dpa-tmn

Cosa succede in caso di cancellazione all'ultimo minuto?

Se un volo viene cancellato con poco preavviso, cioè meno di 14 giorni prima della partenza, i passeggeri hanno diritto a un trasporto alternativo o al rimborso del prezzo del biglietto.

Inoltre la compagnia deve fornire servizi di assistenza, come pasti, bevande o, in caso di tempi di attesa più lunghi, un pernottamento in hotel con trasferimento, indipendentemente dal fatto che il passeggero si trovi ancora nel proprio Paese o sia già in vacanza.

In determinate circostanze potete anche avere diritto a un risarcimento forfettario. A seconda della distanza del volo, l'importo varia da 230 a 550 franchi.

Quando ho diritto al risarcimento?

Dipende dal motivo della cancellazione.

Se la causa rientra nella sfera di influenza della compagnia, come ad esempio problemi tecnici o carenza di personale, in genere si ha diritto a un risarcimento a condizione che la cancellazione sia stata effettuata con breve preavviso.

In questo caso, l'indennizzo può essere richiesto in aggiunta al rimborso del prezzo del biglietto.

La situazione è diversa se si verificano le cosiddette circostanze straordinarie. In questo caso non si ha diritto a un risarcimento.

Le circostanze eccezionali comprendono Forti temporali

Cambiamenti meteorologici imprevedibili

Chiusura dello spazio aereo (ad esempio a causa di guerre o ceneri vulcaniche)

Fermo per motivi di sicurezza (terrorismo e controllo del traffico aereo)

Scioperi annunciati (a seconda della situazione)

Emergenze mediche a bordo Mostra di più

In caso di cancellazione il biglietto deve però essere sempre rimborsato, anche in circostanze eccezionali. La distinzione riguarda solo l'indennizzo aggiuntivo (il forfait di 230-550 franchi).

In caso di annullamento del volo, è sempre possibile scegliere tra il rimborso del prezzo del biglietto e il trasporto sostitutivo (riprenotazione su un altro volo).

La guerra è considerata una circostanza straordinaria?

Sì, nella maggior parte dei casi lo è. La guerra o eventi correlati come la chiusura dello spazio aereo, i rischi per la sicurezza o l'instabilità politica sono generalmente considerati circostanze straordinarie.

Questo significa che la compagnia non è tenuta a pagare un risarcimento. Il fattore decisivo è che tali eventi siano al di fuori del controllo dell'azienda e non possano essere evitati nemmeno con misure ragionevoli.

Ma è importante fare una distinzione: non tutte le cancellazioni legate all'aumento dei prezzi del cherosene a causa della guerra sono automaticamente coperte.

I puri aumenti dei costi delle compagnie non sono considerati giuridicamente una circostanza straordinaria. I passeggeri hanno diritto a un risarcimento da parte dell'azienda solo se ci sono effetti concreti di un conflitto, come il blocco delle rotte aeree o problemi di sicurezza.

Swiss sta offrendo circa 140 voli aggiuntivi in Europa fino alla fine di maggio per ammortizzare le cancellazioni di Lufthansa. Keystone

E per quanto riguarda hotel, noleggio auto o altre prenotazioni?

I costi dei servizi prenotati separatamente a destinazione non sono generalmente coperti dalla compagnia aerea.

Se si perde una notte in hotel o non si riesce a ritirare un'auto a noleggio in tempo a causa della cancellazione del volo, di solito questi costi sono a carico del passeggero.

È quindi consigliabile garantire condizioni di cancellazione flessibili per questi servizi o stipulare un'adeguata assicurazione di viaggio.

La situazione delle assicurazioni è un po' più differenziata. Le polizze tradizionali coprono questi costi aggiuntivi solo a determinate condizioni, ad esempio se il viaggio non può essere intrapreso a causa di malattia, incidente o altri motivi assicurati.

Le cancellazioni dei voli da parte della compagnia aerea, soprattutto in circostanze eccezionali, spesso non sono automaticamente coperte.

Ma alcune polizze più complete includono moduli aggiuntivi per l'interruzione o il ritardo del viaggio, che possono coprire almeno una parte dei costi aggiuntivi. È quindi fondamentale dare un'occhiata alle condizioni assicurative.

In caso di annullamento del viaggio, vale la pena di esaminare anche i vantaggi offerti dal fornitore della carta di credito. Andrea Warnecke/dpa-tmn

Anche le carte di credito possono offrire un certo grado di protezione, a condizione che il viaggio sia stato pagato con queste. Molte carte di credito premium includono un'assicurazione di viaggio che può entrare in vigore in caso di annullamento o ritardo.

Anche in questo caso si applicano delle restrizioni: non tutte le carte coprono questi casi e spesso sono assicurati solo eventi ben definiti.

Inoltre le prestazioni sono spesso limitate o soggette a condizioni, come ad esempio un pagamento minimo con la carta. Vale quindi la pena di dare un'occhiata al contratto della carta di credito che avete stipulato.

Cosa devono considerare i viaggiatori prima di prenotare?

Chi sta pianificando una vacanza dovrebbe quindi prestare particolare attenzione al momento della prenotazione. Le tariffe alberghiere flessibili o quelle che possono essere annullate gratuitamente offrono la massima sicurezza.

In alternativa, un'assicurazione di viaggio individuale può essere una buona idea, anche se prima di stipulare la polizza è bene verificare con attenzione se sono incluse anche le cancellazioni dei voli e i costi conseguenti.

Anche la tempistica è importante: molte polizze assicurative devono essere stipulate prima dell'inizio della vacanza o poco dopo la prenotazione per garantire una copertura completa.

Cosa succede se ho già prenotato la mia vacanza?

Per le vacanze già prenotate, vale la pena di verificare subito le polizze assicurative esistenti e le condizioni di prenotazione.

A seconda del fornitore, gli hotel o le auto a noleggio possono essere riprenotati o cancellati in un secondo momento.

Anche se a volte è possibile stipulare una nuova assicurazione in un secondo momento, di solito questa copre solo gli eventi futuri che non si sono ancora verificati. I rischi noti o i problemi prevedibili sono di solito esclusi.

Cosa succede se una compagnia aerea diventa insolvente?

Se una compagnia aerea si trova in difficoltà finanziarie, la situazione è spesso problematica per i singoli viaggiatori.

Non esiste una protezione legale contro l'insolvenza per i biglietti aerei.

I reclami devono essere fatti valere nell'ambito di una procedura di insolvenza, anche se le possibilità di rimborso sono spesso scarse.

Le vacanze tutto compreso sono diverse: in questo caso esiste una tutela legale che garantisce ai viaggiatori la possibilità di ottenere il rimborso o di proseguire il viaggio.

Il Regolamento UE sui diritti dei passeggeri si applica anche in Svizzera?

La Svizzera è parzialmente integrata nel sistema europeo dei diritti dei passeggeri aerei.

Questi sono diritti giuridicamente definiti dei passeggeri nei confronti delle compagnie, ad esempio in caso di cancellazioni, ritardi prolungati o negato imbarco.

In particolare regolano il diritto al rimborso o alla sostituzione del trasporto, ai servizi di assistenza come vitto e alloggio e, a determinate condizioni, a un risarcimento forfettario.

Le norme corrispondenti si applicano in particolare ai voli tra la Svizzera e l'Unione Europea. Ma l'applicazione non è sempre obbligatoria per i voli verso Paesi terzi, come gli Stati Uniti.

In pratica molte compagnie aeree seguono le linee guida europee, per cui spesso vale la pena tentare di presentare una richiesta di risarcimento.