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Ecco cosa riceve in cambio Christoph Blocher cede i suoi giornali gratuiti all'editore di Nau.ch

SDA

22.4.2026 - 12:17

Christoph Blocher
Christoph Blocher

La società di investimento Robinvest dell'ex consigliere federale Christoph Blocher cede la propria divisione di giornali gratuiti, raggruppati sotto il marchio Zeitungshaus, al gruppo Interact Media Group (IMG), in cambio, tra l'altro, di una partecipazione del 15% nello stesso IMG, a cui fa capo il portale Nau.ch.

Keystone-SDA

22.04.2026, 12:17

Rahel Blocher, figlia di Christoph, entrerà a far parte del Consiglio di amministrazione di Interact Media Group. Quest'ultimo, in una nota odierna, indica che i dettagli finanziari relativi all'operazione sono coperti da una clausola di riservatezza.

«Con IMG abbiamo trovato un partner che porterà avanti questi giornali nel settore cartaceo e li accompagnerà al contempo nel futuro digitale», indica Christoph Blocher nella nota. A suo avviso, è il momento giusto per affidarne la responsabilità a nuove mani.

Secondo il comunicato, i giornali gratuiti hanno una tiratura complessiva di 700'000 copie. Il numero di utenti mensili nel settore digitale si attesta a quattro milioni. Tra i giornali gratuiti figurano, ad esempio, il Tagblatt der Stadt Zürich, il St. Galler Nachrichten e la Winterthurer Zeitung.

Nau.ch è un portale di notizie i cui contenuti vengono diffusi tramite un sito web e un'app (fino alla fine del 2025, anche su schermi presenti sui mezzi di trasporto pubblico, nelle stazioni di servizio e nei centri fitness).

Secondo i dati forniti dalla piattaforma stessa, questa registra quattro milioni di visitatori al mese.

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