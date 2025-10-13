  1. Clienti privati
Esportazioni Dalla Cina -27% di export verso gli Stati Uniti a settembre, ma +8,2% con l'UE

SDA

13.10.2025 - 10:16

Sulla scia della guerra commerciale tra Cina e Stati Uniti, Pechino diversifica la sua catena di approvvigionamenti. (Foto simbolica)
Sulla scia della guerra commerciale tra Cina e Stati Uniti, Pechino diversifica la sua catena di approvvigionamenti. (Foto simbolica)
Keystone

L'export cinese verso gli Stati Uniti segna a settembre un crollo annuo del 27% (ma +8,6% su agosto), in calo per il sesto mese di fila con le tensioni commerciali tra Pechino e Washington.

Keystone-SDA

13.10.2025, 10:16

13.10.2025, 10:18

L'import, secondo i dati delle Dogane mandarine, cede il 16,1%. Le minori spedizioni verso il mercato a stelle e strisce sono più che compensate: +12,9% verso l'India e +14,7% verso i Paesi dell'Associazione delle Nazioni del Sud-est asiatico (ASEAN): +22,5% Thailandia e +22,3% Vietnam, a segnalare la catena di approvvigionamento diversificata e l'aumento dell'import per la domanda interna che pone sfide alle industrie nazionali. Poi, +8,2% verso l'Unione europea e -11,3% verso la Russia che ha deciso restrizioni su alcuni beni cinesi.

