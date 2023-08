La sede di Evergrande a Shanghai. Keystone

Il colosso immobiliare cinese Evergrande, in crisi a causa di debiti per oltre 300 miliardi di dollari, ha annunciato di aver chiuso il primo semestre con perdite nette per circa 4,5 miliardi di dollari, dimezzando il rosso dell'analogo periodo di gennaio-giugno 2022.

È quanto si legge in un avviso alla Borsa di Hong Kong, dove domani i titoli Evergrande torneranno agli scambi per la prima volta da marzo 2022.

SDA