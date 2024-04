Fitch ha tagliato l'outlook sul rating della Cina e quest'ultima non ha gradito. (Immagine d'archivio: una veduta di Shanghai). Keystone

Fitch ha tagliato il suo outlook sul rating sovrano della Cina a 'negativo' a causa dei rischi legati alle finanze pubbliche mentre l'economia è alle prese con le maggiori incertezze nel passaggio a nuovi modelli di crescita, nel pieno della crisi immobiliare.

L'agenzia di valutazione stima che il disavanzo pubblico debba salire al 7,1% del Pil nel 2024 (dal 5,8% del 2023), al livello più alto dall'8,6% del 2020, alimentato dalle rigide misure anti-Covid di Pechino.

Pur avendo rivisto al ribasso l'outlook, indicando quindi che un downgrade è possibile nel medio termine, Fitch ha tenuto il rating Idr della Cina ad 'A+'.

Fitch, si legge in una nota, prevede che la crescita economica della Cina rallenterà al 4,5% nel 2024 dal 5,2% del 2023, a dispetto di Citi e del Fmi che hanno rivisto entrambi al rialzo le loro previsioni sul Dragone.

La produzione industriale e le vendite al dettaglio cinesi hanno superato le attese nel periodo gennaio-febbraio, unendosi alle esportazioni migliori del previsto e agli indicatori sull'inflazione al consumo, fornendo un primo impulso alle speranze di Pechino di raggiungere quello che gli analisti hanno descritto come un ambizioso obiettivo di crescita del Pil di «circa il 5%» per l'anno in corso.

«La revisione delle prospettive riflette i rischi crescenti per le finanze pubbliche della Cina mentre il Paese si confronta con prospettive economiche più incerte nel mezzo di una transizione da una crescita basata sul settore immobiliare a quello che il governo considera un modello di crescita più sostenibile», hanno rilevato gli analisti di Fitch.

Disappunto di Pechino

La Cina ha espresso disappunto per il taglio dell'outlook. «È deplorevole vedere Fitch declassare le sue prospettive sul rating sovrano della Cina», ha affermato il ministero delle Finanze in una nota, sostenendo che la mossa non ha riconosciuto l'impatto positivo delle politiche fiscali sulla crescita economica.

Il sistema di rating di Fitch, inoltre, non ha ripreso «in modo efficace l'effetto positivo della politica fiscale cinese», mentre «la capacità del governo e la sua determinazione a mantenere un buon credito sovrano non cambiano», ha aggiunto il ministero.

