Ling Ji vuole che le imprese straniere si sentano sicure in Cina. Keystone

La Cina assicura di proteggere gli interessi delle aziende Usa e di rimanere una «terra promettente» per gli investimenti stranieri.

Keystone-SDA SDA

Lo ha assicurato il viceministro del Commercio Ling Ji, in base a una nota diffusa oggi dallo stesso dicastero, dopo che Pechino ha imposto venerdì controdazi al 34% su tutto l'import dagli Usa.

La ritorsione cinese «protegge con fermezza i diritti e gli interessi legittimi delle imprese, comprese quelle americane», ha detto domenica Ling, incontrando domenica un gruppo di rappresentanti di aziende Usa. Pechino ritiene che le tariffe di risposta mirano a rimettere gli Stati Uniti sulla «strada giusta».

I controdazi cinesi sui beni Usa, che entreranno in vigore il 10 aprile, «mirano a riportare gli Stati Uniti sulla retta via del sistema commerciale multilaterale», ha aggiunto Ling, parlando ai rappresentanti di oltre venti azienda americane in Cina, quali Tesla, Ge Healthcare e Medtronic.

«La causa principale del problema dei dazi risiede negli Stati Uniti», ha osservato il viceministro, esortando le aziende a «intraprendere tutte le azioni pragmatiche per mantenere in modo congiunto la stabilità delle catene di fornitura globali e per promuovere la cooperazione reciproca e i risultati vantaggiosi per tutti», in base alla nota del ministero.

Malgrado gli sforzi di Pechino, i controdazi cinesi hanno alimentato i timori di una guerra commerciale globale e di una conseguente recessione: l'ondata di vendite ha travolto oggi tutti i listini asiatici, in diversi casi con perdite record mai registrate, ad esempio Taipei (-9,7%), o tracolli come non avvenuti dal tonfo delle Tigri asiatiche del 1997, come nel caso di Hong Kong (-13,2%).