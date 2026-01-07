  1. Clienti privati
Cina Le riserve auree della Banca centrale cinese salgono ancora, in aumento da 14 mesi

SDA

7.1.2026 - 16:00

Da tempo la People's Bank of China sta comprando massicciamente oro.
Da tempo la People's Bank of China sta comprando massicciamente oro.
Keystone

La Banca centrale cinese (Pboc) ha esteso la serie di acquisti di oro a 14 mesi di fila, rimarcando la sostenuta domanda di lingotti a dispetto dei prezzi record raggiunti dal metallo giallo.

Keystone-SDA

07.01.2026, 16:00

07.01.2026, 16:19

Il volume di lingotti detenuti dall'Istituto centrale, ha riferito una nota, è aumentato di 30'000 once a dicembre, a quota 74,15 milioni, per un valore di 319 miliardi contro i 311 miliardi di novembre.

Gli acquisti da novembre 2024, mese di inizio dell'attuale ciclo di rafforzamento delle riserve auree, è stato di circa 1,35 milioni di once, pari a 42 tonnellate. La mossa è ritenuta dagli analisti una diversificazione rispetto agli attivi in dollari.

Nel complesso, le riserve in valuta estera di Pechino sono salite di 11,5 miliardi di dollari lo scorso mese, a 3358 miliardi, dai 3346 miliardi di novembre, centrando il sesto rialzo consecutivo e il passo più consistente da novembre del 2015 grazie alla persistente debolezza del dollaro.

A dicembre, lo yuan ha ceduto l'1,22% contro il biglietto verde che, a sua volta, si è indebolito dell'1,23% contro un paniere composto da altre principali valute.

