Superate le aspettative In Cina il surplus di agosto sale a 102,33 miliardi, +3,1% export

SDA

8.9.2025 - 08:27

L'export della Cina è cresciuto del 4,4% annuo, sotto le previsioni di +5% e in frenata dal +7,2% di luglio (foto d'archivio)
L'export della Cina è cresciuto del 4,4% annuo, sotto le previsioni di +5% e in frenata dal +7,2% di luglio (foto d'archivio)
Keystone

Il surplus commerciale della Cina si è attestato a 102,33 miliardi di dollari ad agosto, superando le aspettative di 99,2 miliardi e i 91,29 miliardi registrati nello stesso mese del 2024, in scia alle esportazioni che hanno continuato a superare le importazioni.

Keystone-SDA

08.09.2025, 08:27

08.09.2025, 08:33

In base ai dati diffusi dalle Dogane cinesi, l'export è cresciuto del 4,4% annuo, sotto le previsioni di +5% e in frenata dal +7,2% di luglio, con il venir meno della spinta legata alla tregua tariffaria tra Cina e Usa.

L'import è salito dell'1,3%, contro stime a +3% e in rallentamento sul +4,1% di luglio, scontando ancora la debole domanda interna.

L'export della Cina verso gli Usa ha continuato a cedere terreno ad agosto nel mezzo delle tensioni commerciali, segnando un calo del 33,1% annuo (-11,8% su luglio), mentre l'import si è attestato a -16%.

Il surplus commerciale di Pechino su Washington, secondo i dati diffusi dalle Dogane cinesi, è sceso a 20,32 miliardi di dollari ad agosto, rispetto ai 23,74 miliardi di luglio. Tuttavia, il Dragone ha compensato parzialmente i minori flussi con gli Usa grazie alle maggiori spedizioni verso l'Unione Europea (+10,4%) e i Paesi dell'Asean (i 10 Paesi dell'Associazione delle nazioni del Sudest asiatico), in aumento annuo del 22,5%.

