Colossi finanziari Citi rifiuta l'offerta del miliardario Larrea per Banamex

SDA

10.10.2025 - 15:38

L'imprenditore German Larrea
L'imprenditore German Larrea
Keystone

Il colosso finanziario statunitense Citi ha respinto l'offerta di Grupo México, controllato dall'imprenditore Germán Larrea, per l'acquisizione di Banamex.

Keystone-SDA

10.10.2025, 15:38

10.10.2025, 15:57

«Dopo aver valutato attentamente la proposta – si legge in un comunicato – abbiamo informato Grupo México che Citi respinge la sua offerta. Crediamo fermamente che l'operazione annunciata il 24 settembre e la prevista Ipo ci consentiranno di completare la cessione di Banamex in modo responsabile e di massimizzare il valore per i nostri azionisti».

Grupo México, di proprietà del secondo uomo più ricco del Paese, aveva lanciato venerdì scorso una proposta per acquisire il 100% della banca, uno dei più grandi e antichi istituti di credito del Messico.

Ma Citigroup, attuale proprietario, aveva già reso noto un accordo con l'imprenditore Fernando Chico, secondo cui quest'ultimo acquisirà il 25% del capitale della società e, una volta completata l'operazione, diventerà presidente del consiglio di amministrazione, prima di collocare sul mercato il 75% restante tramite un'offerta pubblica.

