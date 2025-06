I modelli interessati dallo "stop-drive" sono i Citroën C3 (seconda generazione) e DS3 (prima generazione) prodotti tra il 2009 e il 2019. Keystone

Nell'ambito di una campagna di richiamo in numerosi paesi europei in seguito a un incidente mortale due settimane fa in Francia, Citroën ha richiesto il fermo immediato di circa 10'000 vetture in Svizzera a causa di un difetto agli airbag prodotti da Takata.

Stando a quanto riferisce oggi Radio SRF, il richiamo è noto dalla scorsa settimana all'Ufficio federale delle strade (USTRA). Quest'ultimo ha messo a disposizione dell'importatore gli indirizzi di tutti i proprietari dei modelli in questione di modo che essi possano essere contattati e informati su come procedere. I costi sono a carico del produttore.

I modelli interessati dallo «stop-drive» sono i Citroën C3 (seconda generazione) e DS3 (prima generazione) prodotti tra il 2009 e il 2019. Alcune sostanze chimiche presenti nei gonfiatori di questi airbag possono deteriorarsi nel tempo, soprattutto se esposti a condizioni climatiche calde e umide. In caso di incidente il gonfiaggio dell'airbag potrebbe avvenire con troppa forza, provocando la rottura del dispositivo. Schegge di metallo e viti possono essere proiettate nell'abitacolo, causando potenzialmente lesioni gravi o, nel peggiore dei casi, la morte.

Le vetture incluse in questa azione di «stop-drive» fanno parte di una campagna di richiamo globale avviata più di un anno fa, prima nell'Europa meridionale e poi estesa al nord. Stando a Radio SRF finora si contano già 45 vittime a livello mondiale.

In Svizzera circa un milione di veicoli di diversi marchi erano dotati di tali airbag del fabbricante giapponese. Secondo l'USTRA finora ne sono stati riparati 720'000; dei restanti 280'000, circa 93'000 devono ancora essere sistemati. Gli altri non sono più in circolazione.

I proprietari di Citroën possono verificare se il loro veicolo è interessato dal richiamo su sito https://www.citroen.ch/it/manutenzione/recall-campaigns.html.