Clariant ha vissuto un terzo trimestre difficile. Il gruppo renano conferma comunque le sue aspettative per l'intero anno.

Con ricavi in calo e penalizzata dalla forza del franco svizzero, l'azienda basilese di specialità chimiche ha visto l'utile operativo prima di interessi, imposte e ammortamenti (Ebitda) ridursi del 28% rispetto all'anno precedente, a 159 milioni di franchi.

Anche il margine Ebitda è diminuito, passando dal 16,8% al 15,4% nell'arco di un anno, secondo i dati diffusi oggi dall'azienda di Muttenz (BL). In un comunicato stampa, Clariant sottolinea invece un miglioramento della redditività rispetto al trimestre precedente, con un Ebitda per il periodo in esame in aumento del 21%.

Sul fronte dei ricavi, le vendite sono scese del 21% a 1,03 miliardi di franchi. I volumi sono leggermente aumentati rispetto al trimestre precedente, anche se la debolezza della domanda di beni durevoli ha continuato a colpire soprattutto il settore degli additivi.

La performance è stata in parte inferiore alle aspettative degli analisti. In un sondaggio condotto da AWP, gli esperti si aspettavano in media un fatturato di 1,05 miliardi di franchi e un Ebitda di 151 milioni.

Acquisizione in Canada

Parallelamente ai risultati, Clariant ha annunciato il rafforzamento dell'attività nel settore Care Chemicals attraverso l'acquisizione per 810 milioni di dollari del produttore canadese di componenti per cosmetici Lucas Meyer Cosmetics, parte del gruppo International Flavors & Fragrances (IFF). La transazione dovrebbe essere effettiva nel primo trimestre del 2024.

Lucas Meyer Cosmetics, che rappresenta una «significativa e interessante opportunità di crescita» per Care Chemicals, genera un fatturato annuo di circa 100 milioni di dollari. L'azienda del Quebec offre una redditività «molto interessante», ha detto il CEO di Clariant Conrad Keijze in una conferenza stampa telefonica sottolineando che ha un margine Ebitda del 49%. «Opportunità come questa sono rare», ha aggiunto l'olandese.

Lucas Meyer Cosmetics contribuirà all'utile per azione fin dal primo anno. Clariant prevede per la futura unità un fatturato di 180 milioni di dollari entro il 2028.

Per il resto dell'esercizio, Clariant conferma le previsioni, anche se non si prevede una ripresa economica. Il gruppo ipotizza un fatturato annuo compreso tra 4,55 e 4,65 miliardi di franchi e un margine Ebitda tra il 14,3% e il 15,1%.

vj