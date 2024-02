Scegliendo le offerte più convenienti il risparmio sarebbe notevole. Keystone

La disponibilità dei clienti a cambiare banca rimane bassa e questo ha un impatto sulle loro finanze. Secondo un'analisi del servizio di confronti Moneyland.ch, globalmente essi stanno perdendo 13,4 miliardi di franchi ogni anno.

Tale somma indica quanto si potrebbe risparmiare se tutti i clienti privati passassero all'offerta più favorevole o con i migliori interessi, viene spiegato in una nota odierna. Le differenze tra i singoli istituti sono quindi notevoli.

Moneyland ha individuato il maggior potenziale per economizzare nei mutui ipotecari, con 4,8 miliardi. Seguono i conti di risparmio (2,5 miliardi), le gestioni patrimoniali (2,4 miliardi) e la categoria di prodotti conti privati/carte di debito (2,0 miliardi).

Il servizio di confronto vede tuttavia possibili risparmi anche in altri settori. Si potrebbero infatti spendere centinaia di milioni di franchi in meno per le carte di credito, il trading online e il pilastro 3a.

ats