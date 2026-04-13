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«È da sempre al mio fianco Manuel Akanji è il nuovo ambasciatore di Coca-Cola Svizzera

SDA

13.4.2026 - 10:01

Manuel Akanji è uno dei calciatori della Nazionale più amati dai tifosi svizzeri.
Manuel Akanji è uno dei calciatori della Nazionale più amati dai tifosi svizzeri.
Keystone

Coca-Cola Svizzera annuncia una collaborazione con Manuel Akanji, difensore della Nazionale e protagonista del calcio europeo. Il giocatore, attualmente in forza all'Inter, diventa ambasciatore del marchio e sarà il volto di una campagna che debutterà a breve.

Keystone-SDA

13.04.2026, 10:01

13.04.2026, 10:06

Il 30enne è una delle figure di spicco del calcio elvetico, afferma in un comunicato odierno l'azienda attività sul mercato delle bevande. In campo si distingue per la sua calma e la sua classe, fuori dal terreno di gioco è una persona alla mano e con i piedi per terra, argomenta la società.

«Il calcio ha la straordinaria capacità di avvicinare le persone», dice Giulio Franscini, dirigente dell'azienda, citato nella nota. «Manuel Akanji è sinonimo di spirito di squadra, affidabilità e vicinanza ai tifosi».

Per lo sportivo con trascorsi in particolare presso il Borussia Dortmund e il Manchester City l'intesa è nata in modo naturale.

«Coca-Cola è da sempre al mio fianco, soprattutto nel mondo del calcio. Quando, nel dopopartita, ci si ritrova con i compagni per commentare l'incontro, una Coca-Cola non manca mai. Sono momenti come questi che rimangono impressi», dichiara il calciatore, a sua volta citato nel documento per la stampa.

La collaborazione si inserisce nel quadro delle iniziative globali di Coca-Cola legate alla Coppa del Mondo del 2026, che si svolgerà dall'11 giugno al 19 luglio negli Stati Uniti, in Messico e in Canada.

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