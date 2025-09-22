  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Reazione ai dazi Usa Colloqui tra settore farmaceutico e governo in fase di stallo

SDA

22.9.2025 - 20:03

Rappresentanti dell'industria farmaceutica, dei Cantoni e del Consiglio federale riuniti questa sera a Berna per discutere di dazi e dei prezzi dei farmaci negli Stati Uniti.
Rappresentanti dell'industria farmaceutica, dei Cantoni e del Consiglio federale riuniti questa sera a Berna per discutere di dazi e dei prezzi dei farmaci negli Stati Uniti.
Keystone

I colloqui di lunedì sera tra il settore farmaceutico e il Consiglio federale non hanno prodotto una soluzione chiara per fra fronte ai dazi Usa. Il ministro dell'economia Guy Parmelin ha parlato di discussioni «costruttive» ma senza offrire suggerimenti concreti.

Keystone-SDA

22.09.2025, 20:03

22.09.2025, 20:08

«Abbiamo concordato di proseguire rapidamente questa discussione e di ripetere l'esercizio in un secondo tempo», ha dichiarato Parmelin a Berna al termine di un tavolo che ha riunito i rappresentanti dell'industria farmaceutica, dei Cantoni e del Consiglio federale.

Nonostante le discussioni «positive», Il capo del Dipartimento federale dell'economia (DFE) non ha nascosto le difficoltà che il settore deve affrontare: il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dato tempo all'industria fino alla fine di settembre per abbassare il prezzo dei farmaci svizzeri esportati, altrimenti i prodotti del settore, attualmente esenti da dazi doganali, rischiano di essere tassati.

Alla domanda su un possibile aumento del prezzo dei farmaci in Svizzera, la ministra della sanità Elisabeth Baume-Schneider ha risposto che il problema non è questo, ma piuttosto come agire nel quadro della legge.

I più letti

Ecco come viene preparato il cibo che si mangia in prima e business class sugli aerei
Iacchetti dopo lo scontro su Gaza: «Perdo lavoro e ricevo minacce, ma non mi pento»
Ecco cosa non si deve mai fare su una nave da crociera per non rischiare di essere banditi
La Svizzera non può permettersi il più moderno sistema di difesa anti-droni
La profezia della principessa Diana su Camilla si è avverata

Altre notizie

Nuova strategia. Porsche frena sulle elettriche e riparte con modelli termici

Nuova strategiaPorsche frena sulle elettriche e riparte con modelli termici

Mercati azionari. La Borsa svizzera chiude in rialzo

Mercati azionariLa Borsa svizzera chiude in rialzo

Politica monetaria. Secondo gli esperti «la BNS non introdurrà tassi negativi»

Politica monetariaSecondo gli esperti «la BNS non introdurrà tassi negativi»