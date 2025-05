Se l'operazione venisse finalizzata DERTOUR e Hotelplan diventerebbero assieme il più grande operatore turistico in Svizzera. Keystone

La Commissione della concorrenza (COMCO) ha deciso di esaminare l'acquisizione di Hotelplan da parte di DERTOUR. Le prime verifiche hanno mostrato che esistono indizi di una posizione dominante.

Keystone-SDA SDA

In effetti, DERTOUR e Hotelplan, ceduta dal Gruppo Migros, diventerebbero assieme il più grande operatore turistico in Svizzera.

Tra le altre cose, l'esame, che dovrà avvenire nel giro di quattro mesi, dovrà chiarire se, con le prenotazioni dirette presso alberghi e compagnie aeree o attraverso piattaforme online, le persone in Svizzera che desiderano viaggiare avranno sufficienti alternative per potersi opporre a eventuali aumenti di prezzo, spiega la COMCO in un comunicato diramato stamani.

Sarà anche esaminato quale influenza hanno le offerte online di viaggi sulla concorrenza attuale e potenziale nei vari mercati.

Due colossi del settore

DERTOUR e Hotelplan sono due dei più importanti operatori turistici del paese.

La filiale del gigante arancione è presente sul mercato con le marche Hotelplan, Migros Vacances, travelhouse e tourisme pour tous.

Il colosso tedesco DERTOUR, controllato da REWE, è attivo in Svizzera con le marche helvetic tours e KUONI.

Complessivamente gestiscono più di 150 agenzie di viaggio in Svizzera. Migros vende Hotelplan nell'ambito della strategia, annunciata nel 2021, di concentrarsi sulla sua attività principale.