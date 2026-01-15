  1. Clienti privati
Ecco perché COMCO apre un'inchiesta preliminare contro Microsoft

SDA

15.1.2026 - 07:39

Il colosso di Mountain View è nel mirino della COMCO.
Keystone

La Commissione della concorrenza (COMCO) ha aperto un'inchiesta preliminare contro Microsoft in merito ai prezzi delle licenze in Svizzera. I recenti aumenti potrebbero costituire indizi di restrizioni illecite della concorrenza, si legge in un comunicato.

Keystone-SDA

L'aumento dei prezzi – sottolinea la COMCO – riguarda in particolare il prodotto Microsoft 365, utilizzato dalle imprese così come da un buon numero di amministrazioni e di entità pubbliche e parapubbliche.

L'obiettivo dell'inchiesta preliminare, viene spiegato nella nota, è di esaminare se questi aumenti costituiscano degli indici di restrizione illeciti della concorrenza ai sensi della legge sui cartelli, fatto che potrebbe giustificare l'apertura di un'inchiesta vera e propria.

Le competenze della Sorveglianza dei prezzi potrebbero essere utilizzate nell'ambito della procedura.

