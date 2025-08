Bundespraesidentin Karin Keller-Sutter posiert fuer ein Bild bei der Aufzeichnung des 1. August Gespraeches vom Schweizer Fernsehen SRF, am Dienstag, 29. Juli 2025, beim Stadtweier in Wil. (KEYSTONE/Gian Ehrenzeller) KEYSTONE

I dazi punitivi del 39% imposti da Donald Trump sui prodotti svizzeri suscitano incomprensione tra i media internazionali. La Germania si stupisce della presidente della Confederazione svizzera, Karin Keller-Sutter.

«Slap in the face», «schiaffo in faccia»: la stampa internazionale commenta il martello tariffario di Trump.

Il martello tariffario del 39% di Donald Trump e la telefonata fallita della presidente Karin Keller-Sutter sono anche un argomento dei media internazionali. Ecco un estratto.

Germania

«La presidente della Confederazione Svizzera imbarazzata: la telefonata sbagliata di Trump costa miliardi alla Svizzera», scrive la «Bild».

Il tabloid tedesco ritiene improbabile che il tentativo di Karin Keller-Sutter e Guy Parmelin di far cambiare idea al presidente degli Stati Uniti con una «offerta allettante» abbia successo: «L'unica domanda è se Trump concederà di nuovo il suo tempo agli svizzeri».

«Gli elevati dazi statunitensi hanno colto anche il governo svizzero sul piede sbagliato, perché per mesi sembrava che i negoziati fossero sulla strada giusta», afferma dal canto suo la «Handelsblatt».

Tuttavia, il quotidiano economico tedesco afferma anche: «Finora gli Stati Uniti non hanno mostrato alcuna disponibilità al compromesso. I dazi sono come fissati».

«I dazi di Trump colpiscono la Svizzera: Keller-Sutter provoca un disastro diplomatico», titola il quotidiano Frankfurter Rundschau. «Quello che era stato pianificato come un trionfo diplomatico è finito in uno scandalo».

Secondo la «Süddeutsche Zeitung» di Monaco di Baviera, che ha scritto di «una dolorosa sconfitta per il governo di Berna», si è trattato di uno «schiaffo di Washington».

Il quotidiano ha ricordato che «Karin Keller-Sutter ha elogiato il discorso incendiario del vicepresidente degli Stati Uniti J. D. Vance alla Conferenza sulla sicurezza di Monaco e lo ha definito "molto svizzero", provocando irritazione non solo nel suo Paese».

In occasione delle celebrazioni del 1° agosto sul Rütli, la Presidente Karin Keller-Sutter ha risposto alle domande dei media. Ha detto, ad esempio, che il Consiglio federale considera assurda la valutazione di Trump sul deficit commerciale. sda

Stati Uniti

Il martello doganale è stato anche un argomento di discussione nei principali media statunitensi. Il «Wall Street Journal» vede «la neutrale Svizzera presa nel fuoco incrociato della guerra commerciale dopo lo "schiaffo in faccia" di Trump» e si chiede se la stretta relazione tra Berna e Washington possa incrinarsi.

Per il New York Times il Primo Agosto è stato un giorno surreale perché il segretario di Stato americano Marco Rubio ha inviato alla Svizzera un caloroso messaggio di auguri in occasione della festività: «Auguriamo al popolo svizzero di trascorrere delle vacanze proficue e significative e ci auguriamo di continuare a collaborare negli anni a venire».

Non ha menzionato le tariffe punitive annunciate poche ore prima.

Secondo il New York Times, dopo l'elezione di Trump la Svizzera ha fatto ogni sforzo possibile per presentarsi come un partner commerciale affidabile. Il segretario al Tesoro americano Scott Bessent ha quindi nobilitato la Svizzera come «repubblica sorella».

Inghilterra

La «BBC» descrive i dazi punitivi di Trump come un «grande shock e il peggio dello scenario peggiore». Perché la Svizzera, tra tutti i Paesi, è stata colpita con i dazi più alti d'Europa?

La BBC non crede che la responsabilità sia da attribuire alle tattiche negoziali del Consiglio federale: «La realtà è forse un po' più semplice: Trump voleva fare grandi affari, e la Svizzera semplicemente non è così grande. Non è nemmeno chiaro quanti colloqui i negoziatori commerciali svizzeri siano riusciti ad avere con le loro controparti statunitensi».