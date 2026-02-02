  1. Clienti privati
Svizzera Aumentano le vendite in dicembre nel commercio al dettaglio

SDA

2.2.2026 - 09:30

I consumatori si sono rivelati più attivi.
I consumatori si sono rivelati più attivi.
Keystone

Dicembre positivo per i negozi stanziali e online svizzeri, che hanno visto le loro vendite beneficiare di un incremento – corretto per spurgare gli effetti dei differenti giorni di attività e festivi – dell'1,9% rispetto allo stesso mese del 2024.

Keystone-SDA

02.02.2026, 09:30

02.02.2026, 09:34

Nel confronto con novembre – e al netto delle variazioni stagionali – si assiste a una progressione dello 0,8%, ha comunicato oggi l'Ufficio federale di statistica (UST). Quelli indicati sono i valori nominali: in termini reali, cioè tenendo conto dell'inflazione, le variazioni sono del +1,0% (mese) e del +2,9% (anno).

Escludendo i distributori di benzina (su cui incide il molto volatile prezzo del petrolio) e considerando le correzioni in base all'effetto dei giorni di vendita e di quelli festivi, in dicembre il giro d'affari è salito del 2,2% (+3,3% in termini reali) in confronto allo stesso periodo dell'anno scorso.

La vendita di derrate alimentari, bevande e tabacchi ha registrato un aumento nominale annuo pari al 1,0% (+1,3% reale). Il comparto non alimentare nel periodo di riferimento ha invece segnato +3,8% (+5,2% reale).

La statistica, fornita mensilmente dall'UST, si basa sui dati di un campione di circa 3000 aziende attive nel settore del commercio al dettaglio in Svizzera. Le imprese più piccole vengono consultate a intervalli trimestrali in merito al loro fatturato mensile.

