Luglio timidamente positivo per il commercio al dettaglio svizzero.

I negozi stanziali e online hanno visto le loro vendite beneficiare di un incremento – corretto per spurgare gli effetti dei differenti giorni di attività e festivi – dello 0,2% rispetto allo stesso mese del 2024.

Nel confronto con giugno – e al netto delle variazioni stagionali – si assiste invece a una flessione dello 0,5%, ha comunicato oggi l'Ufficio federale di statistica (UST). Quelli indicati sono i valori nominali: in termini reali, cioè tenendo conto dell'inflazione, le variazioni sono del +0,7% (mese) e del -0,5% (anno).

Escludendo i distributori di benzina (su cui incide il molto volatile prezzo del petrolio) e considerando le correzioni in base all'effetto dei giorni di vendita e di quelli festivi, in luglio il giro d'affari è salito dello 0,6% (+1,0% in termini reali) in confronto allo stesso periodo dell'anno scorso.

La statistica, fornita mensilmente dall'UST, si basa sui dati di un campione di circa 3000 aziende attive nel settore del commercio al dettaglio in Svizzera. Le imprese più piccole vengono consultate a intervalli trimestrali in merito al loro fatturato mensile.