Settore della vendita in crescita in Svizzera: stando ai rilevamenti dalla società di ricerca di mercato NielsenIQ (NIQ) nel primo semestre il commercio al dettaglio, nei comparti di attività sottoposti ad esame, ha visto i ricavi salire del 2,6% su base annua.

Il segmento alimentare ha segnato +2,5%, quello non alimentare +2,7%.

«Malgrado il clima di fiducia dei consumatori rimanga ancora moderato, nella prima parte dell'anno il mercato dei beni di largo consumo si è dimostrato solido», commenta Silke Volejnik, dirigente di NIQ, citata in un comunicato odierno. «In particolare, i prodotti freschi, i surgelati, i dolciumi e gli snack hanno dato impulso alla crescita. I consumatori continuano a fare acquisti in modo consapevole, ma sono disposti a spendere in modo mirato per prodotti rilevanti».

Il ramo non alimentare ha beneficiato di una forte domanda di prodotti per il tempo libero e per le attività all'aria aperta, come pure di articoli tecnologici. «Oltre alla primavera soleggiata, anche grandi eventi come il campionato mondiale di calcio hanno fornito ulteriore slancio agli acquisti, che si sono fatti sentire in diverse categorie, dagli articoli sportivi ai prodotti per tifosi e da collezione, fino all'elettronica di consumo», osserva Volejnik.

I dati resi noti da NIQ nell'ambito del suo Markt Monitor Schweiz si basano sulla collaborazione con oltre 40 grandi rivenditori al dettaglio elvetici, che rappresentano circa il 40-50% del fatturato totale del ramo. Non è incluso il commercio specializzato e il Markt Monitor Schweiz «non pretende di essere rappresentativo dell'intero mercato», precisa NIQ.