  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Economia Commercio al dettaglio, sensibile aumento dei ricavi

SDA

30.4.2026 - 14:00

Dinamico si è mostrato in particolare il settore alimentare.
Dinamico si è mostrato in particolare il settore alimentare.
Keystone

Settore della vendita in sensibile crescita in Svizzera: stando ai rilevamenti dalla società di ricerca di mercato NielsenIQ (NIQ) nel primo trimestre il commercio al dettaglio, nei comparti di attività sottoposti ad esame, ha visto i ricavi salire del 2,7% (su anno).

Keystone-SDA

30.04.2026, 14:00

30.04.2026, 14:07

Il segmento alimentare ha segnato +3,2%, quello non alimentare +1,8%.

«Il mercato dei beni di largo consumo registra una progressione solida, con chiari impulsi di crescita nel ramo alimentare e dei prodotti freschi», afferma Silke Volejnik, dirigente di NIQ, citata in un comunicato odierno. «Allo stesso tempo, il comportamento dei consumatori rimane differenziato, poiché gli effetti legati ai prezzi e ai volumi influenzano l'andamento in modo diverso a seconda delle categorie di articoli».

I dati resi noti da NIQ nell'ambito del suo Markt Monitor Schweiz si basano sulla collaborazione con oltre 40 grandi rivenditori al dettaglio elvetici, che rappresentano circa il 40-50% del fatturato totale del ramo. Non è incluso il commercio specializzato e Markt Monitor Schweiz «non pretende di essere rappresentativo dell'intero mercato», precisa NIQ.

I più letti

Jannik Sinner e il garage da milioni: tra Ferrari, Porsche e il «no» del manager a 18 anni
Coop e Migros richiamano urgentemente dei formaggi contaminati
La rivelazione inattesa di Sal Da Vinci: «Mia moglie mi lasciò per una minigonna»
Trump si entusiasma per gli astronauti e poi all'improvviso ha un'idea folle
La Champions League ancora su blue Sport: diritti fino al 2031

Altre notizie

Il dato conferma il trend. Offerte di impiego ai minimi da almeno tre anni nelle banche svizzere

Il dato conferma il trendOfferte di impiego ai minimi da almeno tre anni nelle banche svizzere

Ferrovie. FFS e Siemens siglano un contratto miliardario per 116 nuovi treni S-Bahn

FerrovieFFS e Siemens siglano un contratto miliardario per 116 nuovi treni S-Bahn

Turismo. Per il settore alberghiero svizzero nel 2025 ricavi in crescita del 4%

TurismoPer il settore alberghiero svizzero nel 2025 ricavi in crescita del 4%