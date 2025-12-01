  1. Clienti privati
Le cifre dell'UST Sensibile aumento in ottobre per il commerci al dettaglio

SDA

1.12.2025 - 14:00

I consumatori sembrano spendere di più.
I consumatori sembrano spendere di più.
Keystone

Ottobre positivo per il commercio al dettaglio: i negozi stanziali e online hanno visto le loro vendite beneficiare di un incremento – corretto per spurgare gli effetti dei differenti giorni di attività e festivi – dell'1,7% rispetto allo stesso mese del 2024.

Keystone-SDA

01.12.2025, 14:00

01.12.2025, 14:09

Nel confronto con settembre – e al netto delle variazioni stagionali – si assiste invece a una progressione dello 0,5%, ha comunicato l'Ufficio federale di statistica (UST). Quelli indicati sono i valori nominali: in termini reali, cioè tenendo conto dell'inflazione, le variazioni sono del +0,7% (mese) e del +2,7% (anno).

La statistica, fornita mensilmente dall'UST, si basa sui dati di un campione di circa 3000 aziende attive nel settore del commercio al dettaglio in Svizzera. Le imprese più piccole vengono consultate a intervalli trimestrali in merito al loro fatturato mensile.

